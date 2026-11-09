Pensionistas y sindicato Vivienda saldrán "juntos" a las calles porque "son problemas que nos afectan a todos" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas y el Sindicato de la Vivienda saldrán juntas a la calle el próximo miércoles, día de la huelga general, con el fin de defender "juntos" vivienda, salario, pensiones y servicios públicos porque son problemas "que van más allá de la edad. Nos afectan a todos".

Además, con respecto al sistema de pensiones y "para aquellos partidos que dicen que no son sostenibles", desde la Plataforma dejan claro que "sí lo son" y apelan "a subir los salarios de los trabajadores" para garantizar el sistema.

Así se ha referido el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones, Pedro Gómez, tras lamentar "las palabras de Vox y del PP" en contra del sistema actual. Como ha querido dejar claro "hay que valorar que las pensiones se pagan con las aportaciones de empresarios y trabajadores, por tanto si hay 22 millones y medio de personas cotizantes, lo que tienen que hacer es subir los salarios".

DEFIENDEN EL SISTEMA DE REPARTO FRENTE AL MIXTO

Gómez ha defendido el sistema de reparto porque "es equitativo e intergeneracional" y se lleva haciendo "desde hace años" mientras que se muestra crítico con el sistema mixto. Con respecto a este último, indica, "es importante entender que detrás de esa expresión amable de 'modelo mixto' hay un cambio radical que pone en peligro el bienestar de las personas que se jubilan sin disponer de grandes patrimonios, en un sistema de capitalización".

Con este sistema cada trabajador ahorra en una cuenta individual y un banco o una gestora privada invierte ese dinero en los mercados financieros, cobrando comisiones por gestión y por mantenimiento. "Ellos como entidades privadas, no asumen ningún riesgo pero cobran de todos modos y si quiebran, con suerte para los partícipes de ese fondo es posible que el estado salga al rescate", ha asegurado.

Por lo tanto, "la pensión que se reciba cuando se jubile no está asegurada si no que será lo que haya en cuenta el día de la jubilación, sea mucho o poco, según la evolución de la inflación y los mercados financieros".

"ESTO NO VA DE MAYORES CONTRA JÓVENES"

Por parte del Sindicato de Vivienda, su portavoz Mariola Gutiérrez, ha defendido ir juntos porque son problemas "que nos afectan a todos". "El problema de la vivienda y de la precariedad laboral no es generacional, no es de mayores contra jóvenes, sino que es un problema de clase social", ha dicho.

La huelga -según ha indicado- "es de todas las edades, los mayores que luchan son un ejemplo de las generaciones jóvenes. Juntas aprendemos y nos apoyamos para construir un mundo en el que merezca la pena vivir independientemente de nuestra edad".

"SEGUIMOS PAGANDO NUESTROS IMPUESTOS"

Finalmente, y también por parte de la Plataforma Logroñesa en Defensa de las Pensiones, Pablo Benito ha asegurado que los mayores "seguimos pagando los impuestos que nos corresponden, ayudamos a los más jóvenes... no es cierto que no sean rentables".

Pide no equivocar a la ciudadanía comparando datos que "ofrecen magnitudes completamente incomparables". En este punto, indica, ciertos partidos comparan el salario mínimo interprofesional con la pensión máxima y eso "no puede ser".

Como ejemplo, indica, la jubilación media (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares) se sitúa en unos 1.363,81 euros mientras que el salario medio es de 2.240 euros. Si hablamos solo de la pensión media de jubilación se sitúa de media en unos 1.524,51 euros frente a un salario mediano/común de 1.945 euros, según el INE.

La realidad es que no hay pensión media superior al salario medio. "Los pensionistas no cobran más que los trabajadores".

LOS SALARIOS "NO SUBEN"

Además ha lamentado que en España los salarios suben "bastante menos" que la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que cuenta con 38 estados miembros. Analizando datos desde 1995 a 2026, el salario real ajustado al coste de la vida "ha sufrido un estancamiento estructural" y ha crecido solo un 5 por ciento en tres décadas "mientras que la cesta de la compra se ha incrementado un 63 por ciento y el ocio, por ejemplo, cuesta un 52 por ciento más".

"Se trata de un problema estructural de bajos salarios, de bajo incremento salarial y de nulo poder adquisitivo". A su juicio, el problema "no somos los pensionistas, sino el empresariado o las grandes multinacionales".

Finalmente, y como ejemplo, ha detallado que un alto ejecutivo gana aproximadamente unas 300 veces el SMI, pudiendo llegar a alcanzar cantidades en torno a las 550 veces el SMI. Si la comparación se realiza frente al sueldo medio general de la propia plantilla de estas grandes firmas, la brecha de los ejecutivos se sitúa en 67 veces el salario medio de sus empleados.