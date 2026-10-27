Pepe Álvarez cree que los autónomos tienen "muchas razones para bajar la persiana" y decir "se acabó"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado hoy que el próximo 11 de noviembre, en el que está convocada una huelga general, los autónomos tienen "muchas razones" para "bajar la persona de sus negocios y decir, se acabó, nos vamos a plantar".

Álvarez ha clausurado hoy en Logroño el VI Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que se ha celebrado en el Centro de la Cultura del Rioja.

Los autónomos, ha relatado, "saben que si no se sube el Salario Mínimo Interprofesional la gente no va a poder ir al bar a tomarse un café, no va a poder ir a un comercio a comprarse una ropa determinada, va a tener dificultades cuando tenga que llevar el coche a su taller".

"Por no hablar", ha dicho, "de los locales comerciales, que se han encarecido, también, de una manera brutal", en parte porque "muchos bajos han sido utilizados en muchas ciudades de nuestro país como viviendas turísticas".

Por eso, les ha llamado a participar en la huelga del próximo 11 de noviembre; un día, ha dicho, en el que también, "tienen muchas razones para hacerlo los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena", ya que "cada día estamos viendo cómo va creciendo el número de conflictos laborales en la Industria Conservera, y hoy en el Metal de Murcia".

La patronal, ha dicho, ha "despreciado el dialogo social" y es una huelga general que, "en primer lugar", ha resaltado, "va dirigida a la La CEOE" (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).

"Es una huelga general que exige a los empresarios de este país que repartan el beneficio que se está generando". Una huelga "de exigencia de reparto de la riqueza" y "de que hablemos de un tema fundamental que es la vivienda".

"Nosotros", ha reconocido, "teníamos previsto un proceso de movilizaciones que no incluía huelga general, es verdad. La caída del decreto Mari Carmen nos ha hecho cambiar de posición porque hay un clamor popular que nos ha pedido que nos tenemos que incorporar".

Para Álvarez, esta huelga es diferente "porque es una huelga que quiere frenar de raíz todo este debate que hay relacionado con recortar el Estado del Bienestar".

También, "es una huelga que quiere denunciar la situación de la vivienda que se vive en nuestro país" y que, ha recordado, "no es responsabilidad sólo de una administración; lo es de los ayuntamientos, y lo es de manera muy especial y muy mayoritaria de las comunidades autónomas".

"Y, sobre todo, va por los jóvenes, por la gente que está acampada, que es la mejor gente de este país; yo voy a la Puerta del Sol y veo la gente que hay allí y es gente solidaria, que no quiere vivir en un mundo en el que la especulación sea la norma".

PRIVATIZAR LAS PENSIONES

Ha pedido, además, hablar de "qué hablamos cuando hablamos de privatizar" las pensiones, porque "en España", ha dicho, "ya tenemos nuestra propia experiencia con más de 100.000 autónomos que tienen mutuas privadas ligadas a colegios profesionales".

Personas, ha indicado, "que se quieren ir porque los sistemas privados no pagan las pensiones". "Y ahora quieren inventar la pólvora, lo que ha fracasado en Chile, lo que ha fracasado en todo el mundo y hablarlos de privatizar el sistema de pensiones. Pues eso va contra los autónomos y las autónomas de nuestro país", ha espetado.