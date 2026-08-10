Pepe Viyuela, Luis de la Fuente y Javier Cámara, los favoritos de los riojanos para viajar en BlaBlaCar

Archivo - El seleccionador español, Luis de la Fuente - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor Pepe Viyuela se corona como el compañero de viaje ideal para los riojanos, con un 41 por ciento de los votos. La segunda posición es para el entrenador y ex futbolista Luis de la Fuente, elegido por el 37 por ciento de los participantes. Completando el podio se encuentra el actor Javier Cámara, que reúne casi un 36 por ciento de los votos, según BlaBlaCar.

Tras publicar los resultados de la sexta edición de su encuesta anual '¿Con quién viajarías en un BlaBlaCar?', la plataforma ha preguntado a su comunidad de usuarios a quién elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche con algunas de las personas más reconocidas en el ámbito de la cultura, el deporte, el cine o la política.

En cuanto al panorama político, el expolítico, Alberto Garzón, asume el liderazgo y se convierte en el político favorito de los riojanos para compartir ruta en BlaBlaCar, obteniendo un 13 por ciento de los votos. Le siguen la senadora de las Cortes Generales, Concha Andreu y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, ambos con un 11 por ciento de los votos.

¿A DÓNDE LES LLEVARÍAN?

El viaje compartido sigue consolidándose como una alternativa de movilidad económica, sostenible y eficiente, que conecta de forma directa pequeñas y medianas poblaciones. De hecho, a lo largo del último año, BlaBlaCar ha logrado conectar al 71 por ciento de los municipios de La Rioja.

Al plantear a los riojanos a qué rincones de su tierra llevarían a sus famosos compañeros de viaje, la localidad de Ezcaray se alza con el primer puesto, siendo la elección del 39 por ciento de los encuestados. El segundo lugar preferido para una escapada en coche compartido es Santo Domingo de la Calzada (17 por ciento), mientras que Torrecilla de Cameros se hace con la medalla de bronce al recibir el 10 por ciento de los votos.