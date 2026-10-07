'Pequeños Gigantes de la Lectura' llevará a 10 escolares de La Rioja de 4º de Primaria a leer en el Refectorio de Yuso

Archivo - Final autonómica de la segunda edición de 'Pequeños Gigantes de la Lectura' (archivo)- GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Elegir un libro, ajustar tiempos, leer en voz alta y una buena puesta en escena. Estos son algunos de los requisitos que se necesitan para participar en el concurso 'Pequeños Gigantes de la Lectura' que, por tercer año consecutivo, se vuelve a convocar para fomentar este hábito entre los escolares de 4º de Primaria. Los centros educativos interesados pueden inscribirse hasta el próximo 23 de octubre y participar de forma gratuita.

Una nueva oportunidad para que los alumnos mejoren su fluidez oral y su comprensión lectora, conozcan más la literatura infantil y juvenil actual, desarrollen su espíritu crítico y refuercen su confianza en sí mismos al tomar la palabra en público, tal y como han indicado este miércoles el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto a la coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez, y el gerente del IER, Óscar Robres.

Durante la presentación, Roberto Iturriaga ha valorado la importancia "educativa" de este concurso que, en primer lugar, tiene una fase autonómica y, posteriormente, otra nacional.

En un primer momento, los alumnos participantes de los centros educativos de 4º de Primaria deberán elegir un libro infantil o juvenil y leer en voz alta diferentes textos de no más de tres minutos. Antes de comenzar, el escolar presenta el libro, su autor, ilustrador o traductor, en su caso, la editorial y el año de publicación ya que la propuesta busca trabajar no solo el gusto por la lectura, sino también la oralidad, la capacidad de expresión, la escucha, el espíritu crítico y la seguridad de los niños y niñas a la hora de hablar en público.

Posteriormente, sus compañeros de 5º y 6º valorarán las lecturas y los seleccionados pasarán a una semifinal que se realizará en diferentes bibliotecas regionales entre el 18 de enero y el 12 de febrero de 2027.

En el paso final, los últimos 10 elegidos realizarán lo mismo en el monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla en la final autonópmica prevista entre el 22 de febrero y el 12 de marzo. De esa última lectura saldrá el ganador que representará a La Rioja en el concurso a nivel nacional.

LECTURA EN EL REFECTORIO DEL MONASTERIO DE YUSO

La coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Fernández, ha animado a los centros educativos a participar en este juego-concurso que llevará a sus finalistas al monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla. "Los escolares podrán venir a San Millán y vivir ese entorno como Gonzalo de Berceo, quien desarrolló gran parte de su vida y obra vinculado a estos monasterios, y leía sus poemas en voz alta, igual que harán ellos".

Todo ello, añade, lo harán en un "lugar muy especial" como es el refectorio del Monasterio de Yuso, donde en la época medieval "los monjes comían escuchando lecturas". De ahí, el mejor lector representará a La Rioja en Madrid.

Finalmente, Óscar Robres considera que 'Pequeños Gigantes de la Lectura' es más un juego que un concurso. Durante tres minutos, los escolares deberán leer, vocalizar, mirar al público, comprender lo que leen... "algo muy importante en la sociedad en la que vivimos en la que la inmediatez o la dependencia a la tecnología nos impide leer pausados, tranquilos y disfrutando de lo que leemos".

Como novedad en esta tercera edición riojana, los centros participantes podrán

presentar también un vídeo de un máximo de tres minutos y medio para mostrar el

recorrido que sigue un libro hasta llegar a los lectores. La propuesta invita a conocer

la cadena del libro y a dar visibilidad a profesionales como autores, ilustradores,

traductores, correctores, diseñadores, editoriales, impresores, distribuidores, libreros

o bibliotecarios.

“Esta nueva sección permite que los escolares descubran todo lo que hay detrás de

un libro, desde quien lo escribe hasta que llega a las manos del lector. Es una

oportunidad para que conozcan el proceso editorial y, al mismo tiempo, utilicen

nuevos formatos para explicarlo y reflexionar sobre la importancia de la lectura”, ha

señalado Óscar Robres.

Cada colegio podrá presentar un único vídeo, que podrá adoptar formatos como el

reportaje, la entrevista, la animación o el stop motion. El plazo de inscripción será el

mismo que para el programa de lectura, hasta el 23 de octubre, mientras que los

centros dispondrán hasta el 3 de mayo de 2027 para presentar sus trabajos. Un jurado

integrado por profesionales de los ámbitos del libro, el cine y la educación

seleccionará las propuestas ganadoras.

La iniciativa establece tres premios en forma de lotes de libros, valorados

aproximadamente en 250, 175 y 100 euros. Además, los tres vídeos seleccionados

se difundirán a través de los canales del programa y sus entidades colaboradoras,

mientras que el trabajo ganador se proyectará durante la final nacional.

CASI 1.000 ALUMNOS DE 21 CENTROS RIOJANOS

En la convocatoria anterior más de 900 alumnos participaron en este concurso de un total de 21 centros educativos de La Rioja. Unas cifras que esperan mantener o incluso aumentar en este año. Finalmente desde el jurado nacional han querido destacar la calidad de los niños y niñas representados en Madrid en la anterior edición.

Toda la información para inscribirse en esta nueva edición, las bases y el calendario con las fechas clave del juego-concurso se encuentran disponible en https://pequenosgigantesdelalectura.com/