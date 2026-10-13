Pérez Pastor dice que las inversiones de su departamento en 2027 buscan "multiplicar las oportunidades de La Rioja"

El consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor, comparece en el Parlamento - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que las inversiones en las áreas de su departamento para 2027 buscan "multiplicar las oportunidades de La Rioja". "Una iniciativa cultural puede generar oportunidades para nuestros jóvenes y atraer visitantes a nuestros municipios, del mismo modo que una actividad deportiva puede contribuir a la promoción turística de nuestra tierra", ha puesto en valor.

Pérez Pastor ha apuntado que "esta visión transversal nos permite aprovechar mejor los recursos públicos y ampliar el alcance de todas las inversiones, como hemos demostrado a lo largo de esta legislatura". "Todo ello basado en dos convicciones fundamentales como son la escucha continua de los distintos sectores y la defensa a ultranza de los intereses de La Rioja en todos los foros en los que tengamos la oportunidad de participar".

Ha sido en la comparecencia del consejero, acompañado de su equipo, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja para detallar las cuentas de su departamento para el ejercicio 2027. Para ello cuenta con unas cuentas de 70,71 millones -incluido el capítulo de personal-, un 13,3 por ciento más que el año anterior.

Una cantidad que permite "afrontar nuevos proyectos y dar respuesta a las necesidades previstas el año que viene" en lo que supone una "apuesta sólida" por las diferentes áreas que engloba su departamento. Cultura mantendrá "la promoción y difusión de la cultura, del patrimonio histórico, del archivo, de la biblioteca, del museo y aparte de la incardinación orgánica del Instituto de Estudios Riojanos y de la Subdirección General de Cooperación y Acción Exterior.

Para ello se contará con 25,82 millones, lo que supone un subida de 2,2 millones, que permitirá continuar con los ciclos 'Teatrea, 'Aires de Domingo' o 'Cine Oro', entre otros. Además, se apuesta por "ofrecer estabilidad y seguridad al sector cultural, facilitar la programación y planificación de sus proyectos y sostener una actividad cultural que llegue al conjunto del territorio riojano, a través de las ayudas y subvenciones, dotado con 2,6 millones de euros, incluidas las becas de promoción artística".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))