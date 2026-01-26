Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja suben un 19,8% en diciembre

Imagen de archivo de una habitación de hotel - AC SANTA ANA

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja subieron un 19,8% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 73.419 pernoctaciones y encadena 9 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 29,61% más de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 44.635 viajeros.

Por nacionalidad, 39.725 eran residentes en España, el 89%, mientras que 4.910 (11%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 28,4% y los extranjeros aumentaron un 40%.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 64.388 las realizaron residentes en España (un 87,7%), mientras que 9.031 (12,3%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 82,32 euros, lo que representa una subida del 8,4% interanual. En general, los precios subieron un 6,23% respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en diciembre una ocupación del 36,54% y el sector hotelero empleó a 772 personas (un descenso del 7,3% interanual).

POR COMUNIDADES.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).