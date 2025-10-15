Una persona trasladada al San Pedro tras sufrir una explosión de una bombona de butano en su vivienda en Logroño

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir una explosión en su vivienda, situada en el número 37 de Pérez Galdós, de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.
Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y Policía Nacional, y se han movilizado a los Bomberos de Logroño, un técnico de Protección Civil y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.
Tras la intervención, los Bomberos han informado que la explosión se ha producido por la deflagración de una bombona de butano. El ocupante de la vivienda ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital San Pedro.
Los vecinos han sido evacuados de sus domicilios de forma preventiva y, tras la inspección de los Bomberos, se les ha permitido regresar a sus viviendas, excepto a los del piso inmediatamente superior al afectado, que han sido evacuados debido a que el solado de su vivienda ha resultado afectado por la explosión.