El 'phubbing', un invitado no deseado en Navidad ante el que es necesario "tomar conciencia"

La investigadora en psicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Vanessa Caba ha alertado de la necesidad de "tomar conciencia" ante el peligro de que el 'phubbing' se cuele en las reuniones familiares de Navidad por el uso del móvil en la mesa.

El término 'phubbing' surge de la unión de las palabras 'phone' (teléfono) y 'snubbing' (desaire) y describe el acto de ignorar a las personas presentes para prestar atención a un dispositivo móvil.

Ante la llegada de las reuniones familiares en Navidad, Caba ha considerado que es importante saber que el teléfono móvil tiene tanto beneficios como riesgos y, por tanto, es necesario "saber cómo usarlo, tomar conciencia".

Ese "riesgo" que presenta el teléfono móvil puede hacer que exista una "interferencia" en las relaciones familiares. El 'phubbing', ha explicado, surge cuando una conducta muy cotidiana, como consultar el teléfono, tiene un "impacto" y "genera sensación de rechazo".

Usar el teléfono móvil cuando estamos en una reunión familiar genera conflictos. "En un estudio que realizamos, los investigadores vimos que esa interferencia precedía una peor calificación de la relación", ha señalado poniendo el acento en que rompe "momentos compartidos".

Eso, aplicado a las reuniones navideñas, se une, además, a otro riesgo que lleva implícito el teléfono móvil, como es "el miedo a perderse algo", lo cual, también se ha visto en estudios y se conoce como 'nomofobia'.

La 'nomofobia' es el miedo a no tener el teléfono móvil o a estar incomunicado, surge de la dependencia al 'smartphone' y genera malestar, estrés y dependencia emocional, especialmente en jóvenes.

Ante este cóctel de situaciones que pueden darse, esta investigadora ha señalado la necesidad de "tomar conciencia" del tiempo que pasamos frente al móvil, pero sin demonizarlo ni culpabilizar.

"Se trata de entender que la pantalla puede no ser perjudicial pero saber cuándo lo estamos usando porque, en ocasiones, se utiliza para autorregularnos", ha relatado.

Así, en una reunión familiar puede ser la salida al aburrimiento del sector más joven de la mesa; "evitar aburrirnos, evitar los silencios". Ante esto, la clave es poner reglas claras "en las que todos estemos de acuerdo".

"Es importante el diálogo, ofrecer apoyo a las personas que presentan un uso problemático, no juzgar y no demonizar las pantallas, porque tienen beneficios, pero sabiendo los riesgos", ha explicado.

Junto a esto, es "muy importante crear momentos y espacios sin uso de la pantalla". Más allá de demonizarla "usarla para compartir" momentos con cosas como "ver fotos, crear momentos divertidos".

