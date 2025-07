Piden tres años de cárcel a un hombre por estafa con pagarés falsos usando a dos empresas riojanas

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide a M.M.S. tres años de cárcel por un delito de falsedad documental y estafa realizado con pagarés falsos usando a dos empresas riojanas, para hacerse con 5.560 euros. Precisamente ésta es la cantidad que le reclama deberá pagar a las compañías.

El juicio se desarrollará el miércoles, 2 de julio, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, M.M.S. era 'cobrador' - persona que en un grupo delictivo se le ofrece una contraprestación, dineraria o en especie, por personarse en las oficinas bancarias, con los DNIs y efectos falsos y/o falsificados, y proceder al cobro de los mismos- en un grupo organizado dedicado a la sustracción, manipulación y cobro de efectos mercantiles.

Éste para integrarse en el grupo, facilitó su fotografía, siendo incorporada a un carné de identidad falso, bajo el nombre de R.L.M., con el que habría de presentar en las oficinas bancarias, para cobrar los efectos bancarios manipulados que igualmente mostraría.

M. M. S, cuando recibía un aviso de sus 'jefes' lo recogían en su domicilio -situado en Torrevieja, Alicante- y lo llevaban hasta una entidad bancaria situada en cualquier localidad de España donde debía cobrar el efecto mercantil. Para ello, mostraba el DNI a nombre de R. L. M y obtenía el efectivo, llevándose de cada operación 500 euros en cada operación, y entregando el resto a sus 'jefes'.

"Si la operación no tenía éxito (-porque los empleados bancarios sospecharan de la licitud de la transacción y no entregaran el dinero- y el acusado no les retribuía con la porción que les correspondía, éstos tomaban represalias físicas contra el acusado", según relata el Fiscal.

No obstante, para evitar contratiempos indeseados con la Policía, el encausado "no llevaba nunca consigo el DNI inauténtico con su fotografía, siéndole entregado, únicamente, cuando accedía a la sucursal bancaria a cobrar el efecto mercantil". El acusado ante la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja ha identificado reconoció a cuatro integrantes del grupo.

La Policía Nacional ha investigado quince fraudes realizadas por todo el territorio nacional, en el que el acusado habría obtenido 35.823 euros, así como intentó otras acciones fraudulentas por casi 13.000 euros.

En el caso de La Rioja, el acusado ejecutó pagarés 'inauténticos' de dos empresas, por valor de 2.835 euros en el caso de una, y de la otra en 2.725 euros. También se le negó por sospechosa otra operación en una entidad bancaria.

Por estos hechos, de los que el fiscal considera responsable en concepto de autor al acusado, le responsabiliza de un delito continuado de falsedad en documento oficial -documento nacional de identidad- y en documento mercantil -pagarés y recibís bancarios-. Además, le acusa de un delito continuado estafa.

Por los delitos de falsedad documental y estafa, la pena conjunta de tres años de prisión, así como 1.800 euros de multa. Deberá indemnizar a los perjudicados con 2.725 euros en un caso, y con 2.835 euros en otro.