El Plan Internacionalización de La Rioja 26-27 animará al tejido empresarial riojano a buscar mercados fuera de Europa

El Plan de Internacionalización de La Rioja 26-27 animará al tejido empresarial riojano a buscar mercados fuera de Europa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha incidido en la necesidad de que el tejido empresarial riojano diverisifique su mapa de exportación fuera de Europa, donde concentra el 80 por ciento de las ventas, a otros continentes como América, África y Asia con la finalidad de abrir nuevos mercados y ser más competitivos.

Una nueva visión exportadora para la que contarán con el apoyo del Gobierno riojano. Para ello se destinará un presupuesto de 27,07 millones de euros, orientado a acciones muy concretas como puede ser el marketing digital, la formación en inteligencia artificial sectorial, misiones directas o inversas que permitan a estas empresas llevar a cabo estos retos.

"La concentración en Europa debe diversificarse. Tenemos que apostar porque nuestro tejido empresarial se anime a salir a esos mercados que en otras épocas quizás pudieran sonar muy lejanos pero que, en estos momentos, no lo son tantos porque confluimos en una autopista única", ha destacado León.

La consejera ha realizado estas declaraciones minutos antes de presentar el Plan de Internacionalización de La Rioja 2026-2027 en el Consejo Rector de Internacionalización.

Un Plan que resulta de analizar el contexto económico y geopolítico actual y la capacidad que de la estrategia empresarial riojana.

FORTALEZA Y ESTABILIDAD

Poniendo de relieve "la fortaleza y la estabilidad del tejido empresarial riojano" que, además, está "muy diversificado", las cifras demuestran el incremento que ha habido en las últimas dos décadas en nuestra región con un crecimiento de más de 146% de exportaciones. "Nos ha dejado unas cifras de final de año -dentro de 2025- de más de 450 millones de euros de balanza comercial y una tasa de cobertura de 125%".

Estos datos -asegura- nos dan "una presentación de lo que es nuestro tejido empresarial que es sólido, estable y potente".

A raíz de ello desarrollan este Plan con todos los agentes "para que nos determinen cuáles son las amenazas o las barreras que se encuentran y cómo las podríamos afrontar".

UNA REGIÓN "NETAMENTE EXPORTADORA"

La Rioja es una región netamente exportadora con más de un 80% de exportación dirigida hacia países europeos y otro 20% dividido en un 10% hacia América y el otro 10% entre África y Asia.

En este sentido, la consejera considera que la concentración en Europa debe consolidarse pero también diversificarse. "Tenemos que apostar porque nuestro tejido empresarial se anime a salir hacia esos mercados".

El mercado exportador europeo se concentra sobre todo en Francia, Portugal y Alemania y ahora "debemos apoyar a nuestras empresas y acompañarlas en sus misiones fuera de Europa, ayudarles a superar barreras que están completamente detectadas en el Plan".

BARRERAS

Entre ellas, ha indicado, "se encuentra el talento especializado, barreras al conocimiento de esos nuevos mercados, barreras a la implantación o establecimiento de nuevos distribuidores...". Para superarlas "tienen el apoyo del Gobierno de La Rioja para acompañarles a cumplir ese objetivo".

La consejera ha defendido también la exportación "de alto valor añadido" que aporta La Rioja con una sofisticación tecnológica muy elevada, algo que también "queremos potenciar y elevar para que cuando actúen a esos nuevos mercados, consigan ser más atractivos que otros países".

Todo porque, como ha añadido, la Marca Rioja ya se conoce pero hay que reforzarla más como se está haciendo con la herramienta 'Invest IN La Rioja' - la iniciativa estratégica del Gobierno de La Rioja orientada a posicionar la región como un destino competitivo, fiable y atractivo para la inversión nacional e internacional- "que permite desarrollar toda esa cartera de proyectos que tenemos previstos para poder apoyar a los mercados emergentes en los cuales queramos acudir".

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Desde el Gobierno riojano se busca así una diversificación de nuestros mercados, conseguir la consolidación en los ya existentes y, sobre todo, "animar a las empresas a que no tengan miedo a poder salir a esos nuevos mercados para poder ampliar esta cartera y esta oferta de productos y países que queremos en estos momentos".

"No podemos centrarnos solo en Europa sino que tenemos que abrir nuevos mercados para que eso no impacte tan directamente en esa estabilidad que tienen en sus carteras de pedidos", ha defendido.

En estos momentos el tejido empresarial exportador riojano está formado por 1.860 empresas, de las cuales alrededor de 750 tienen ya un componente regular de exportación y de países portadores con unas 90 filiales en el mercado mundial.