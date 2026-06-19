Plantilla de Iberdrola critica el bloqueo del convenio y pide que "nos aseguren que no vamos a perder poder adquisitivo"

Concentración de la plantilla de Iberdrola en Logroño - UGT

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gran mayoría de la plantilla de Iberdrola en La Rioja ha secundado la huelga convocada -por UGT FICA y CCOO Industria- ante el bloqueo del convenio, y se han concentrado a primera hora de la mañana ante su sede en Logroño. Han criticado una servicios mínimos que han calificado de "exagerados", al tiempo que han reclamado que "nos aseguren que no vamos a perder poder adquisitivo".

Una reclamación que ha realizado el secretario general de la sección sindical de UGT en Iberdrola, José Luis Sevillano. Ha recordado que la compañía cuenta con unos 9.000 trabajadores en toda España -unos 70 en La Rioja- de "una empresa de éxito que ha obtenido este último año unos 2.300 millones de beneficios", si bien "llevamos 18 meses de negociación de convenio, y, de momento, no se ha quedado nada".

"Lo que venimos pidiendo es que nos aseguren el IPC anualmente, ya que hasta ahora llevamos perdiendo un 18 por ciento del poder adquisitivo", ha indicado Sevillano, que ha reseñado que "lo máximo en negociación que ha ofrecido ha sido una subida fija, consolidable del 1 por ciento y un 1% más en unos parámetros que no se pueden controlar, pero mientras tanto los sueldos del presidente suben desde 12 a 14 millones en los últimos cuatro años, más del 30 por ciento".

Con la concentración de hoy, el secretario general de la sección sindical de UGT en Iberdrola ha asegurado que "queremos hacer ruido hacer reflexionar a la empresa, hacer reflexionar a nuestro presidente, que es uno de los empresarios de éxito españoles, pero que parece ser que se cree en el poder de intentar recortar derechos a su propio equipo básico, al equipo que le ha dado las ganancias". De hecho, ha asegurado que "de los 2.300 millones que ha tenido de beneficio, el 43 por ciento han sido recogidos en España, y eso solo con el 23 por ciento de los trabajadores a nivel mundial".

Con ello, ha destacado que "somos los trabajadores más productivos que hay en España". "Trabajamos en la empresa que más productividad y mejor servicio y calidad da a los clientes, así como somos reconocidos a nivel internacional como la mejor empresa eléctrica, pero a pesar de todo ello, nos ninguean", ha afirmado Sevillano.

Ha lamentado que "nuestro presidente no tiene ninguna preocupación porque hoy estemos manifestandonos, porque por ejemplo ayer estaban repartiendo cargos de dirección en Sevilla, con calesas alquiladas y tablaos de flamenco".

Frente a ello, ha criticado que "nos hacen boicot, porque "dicen que no podemos hacer reuniones sindicales en horario laboral y nos convocan a toda la plantilla, de uno en uno para, y no lo hace recursos humanos, sino las direcciones técnicas nos expliquen las bondades que no vemos del convenio". "Nos quieren engañar, nos dicen que el fondo de pensiones es una cosa que nos dan ellos cuando no lo hemos ganado, ya que es parte de nuestra retribución laboral", ha señalado.

Finalmente, Sevillano han anunciado que se desplazarán esta tarde a la movilización de Bilbao, para "hacer más bulto, obtener un poco más de visibilidad", si bien ha dejado claro que "la gente no se tiene que preocupar, porque de momento no les va a faltar la luz, al menos por esto no va a haber ceros, pero sí que les pedimos su apoyo".