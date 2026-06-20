Plataforma Bienvenidos Refugiados La Rioja, "satisfecha" por "el éxito" del proceso de regularización de migrantes

Archivo - Imagen de archivo de las primeras jornadas del proceso de regularización de migrantes. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Bienvenidos Refugiados de La Rioja ha invitado este sábado a todos los riojanos "a celebrar con nosotros, este 20 de junio, el Día de las Personas Refugiadas, que este año coincide con el 75º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951".

"Y lo queremos hacer -dicen en un comunicado- trasladando a la ciudadanía nuestra satisfacción por dos motivos. El primero porque el proceso de regularización esté siendo un éxito. Se han rebasado las 700.000 solicitudes previstas y vamos a superar, incluso, las 900.000 que esperábamos en la Plataforma".

El segundo motivo, añaden, "ha sido la decisión de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de rechazar Ribavellosa para acoger a menores migrantes".

"Se trata de un lugar que, además del lamentable estado de las instalaciones, carentes de agua potable y saneamientos, no tiene prestación de servicios sociales y educativos, correos o recogida de basuras y que, su ubicación, alejada de cualquier núcleo urbano, impide la integración de los menores y con la población más cercana, Almarza de Cameros, no llega a los 50 habitantes", añaden.

"Ni que decir tiene -rseñan- que desde esta Plataforma seguimos apostando por el acogimiento familiar. Una iniciativa que, a tenor de lo expresado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, con motivo de la celebración del último Día Mundial del Acogimiento Familiar, no está entre los planes de esta Consejería".

Por otra parte, "nos sumamos a las reivindicaciones e inquietudes de la Comisión de Infancia y Juventud del Colegio Profesional de Educadores Sociales de La Rioja, nos sigue preocupando la atención prestada a los menores que ya están en nuestra comunidad".

"El Ministerio aporta una notable cantidad de dinero para su cuidado, que cubre ampliamente sus necesidades. ¿Cómo y para qué se está empleando ese dinero?", se preguntan.

Por ello, aducen que "transparencia obliga, máxime cuando arrecian las dudas de que se esté derivando a fines y entidades que no deberían ser objeto de esas ayudas, estos jóvenes pueden ser una solución o un problema, lo primero o lo segundo depende de que se les ofrezca una formación adecuada que garantice su futuro o que se les abandone a su suerte".

Recuerdan que "muchos de ellos rondan los 18 años y nos consta que su formación y atención están siendo insuficientes, deberían estar en un aula de integración e inmersión lingüística, antes de incorporarse a los estudios pertinentes, al parecer nada de eso sucede, reciben las clases de castellano que pueden aportarles los voluntarios de Rioja Acoge, que son claramente insuficientes".

"Resulta doloroso, toda vez que dichos voluntarios recalcan su clara predisposición al aprendizaje", dicen desde la Platagorma, que reitera su "acuerdo total, como ya hemos señalado en otras ocasiones, primero con el discurso que el obispo de Canarias impartió en Logroño, y ahora con lo expresado por el Papa".

Una visión que," a buen seguro, es compartida por todas aquellas personas que no anteponen el odio a la concordia y creen que el respeto a la dignidad humana está por encima de juicios y prejuicios".

Pero "también somos conscientes que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y, por si quedaba alguna duda al respecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, suponemos que, haciéndose eco del sentir de su partido, se ha apresurado a decir que el Pontífice "no ha estado hablando para España, ha estado hablando para todo el mundo desde España".

Por último, "si bien agradecemos que el Gobierno español haya aceptado la solicitud de regularización que le remitió la ciudadanía vía ILP, nos preocupa ahora el cumplimiento que se haga del Pacto Europeo de [contra] Migración y Asilo (PEMA) que entró en vigor el pasado día 12 de junio".

Un acuerdo "que busca perseguir, detener y expulsar a personas migrantes, replicando el modelo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) de Donald Trump, que tan terribles imágenes ha clavado en nuestras retinas". "No hay lugar para el silencio. En nuestras manos está derrotar los mensajes de odio oponiendo empatía y exigiendo justicia social", finalizan.