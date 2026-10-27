Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja apoya las movilizaciones que se están llevando a cabo en el país

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja, integrada por CCOO, STAR, STE-Rioja, UGT, PSOE, IU, FapaRioja y Alternativa Universitaria, "mostramos nuestro apoyo a todas las movilizaciones que se están llevando a cabo en estos momentos en nuestro país en defensa de la educación pública".

La huelga indefinida en la enseñanza pública madrileña y las movilizaciones en Asturias, Comunidad Valenciana, Cantabria y otros territorios marcan el camino reivindicativo que estamos dispuestos a seguir también en La Rioja.

Desde la Plataforma "llevamos años trabajando por la defensa de la enseñanza pública en La Rioja y vamos a continuar llevando a cabo cuantas acciones sean necesarias para que lo público sea una prioridad para este Gobierno". Acciones para denunciar la privatización que se está produciendo en nuestra región.

La no creación de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) en Logroño, la zona única de escolarización, la concesión de ciclos formativos de FP a la enseñanza privada, el cheque Bachillerato o la autorización para impartir grados presenciales a la UNIR son ejemplos palpables de cómo se está privatizando la educación en nuestra comunidad.

Además, "la ausencia de inversión en nuevos centros públicos o en la actualización y modernización de las infraestructuras educativas públicas ya existentes es otro de los motivos de queja y reclamación por parte de la comunidad educativa en su conjunto".

En la enseñanza pública riojana tenemos "a los y las mejores profesionales, que ofrecen la mejor formación posible a nuestros hijos e hijas, pero con medios y recursos muy limitados. Exigimos una inversión de, al menos, el 7 % del PIB en la educación pública de La Rioja".

Por otra parte, desde la Plataforma "queremos trasladar nuestro apoyo y solidaridad a toda la comunidad educativa ante la aparición de los llamados 'curis' en las redes sociales, una práctica de ciberacoso que utiliza imágenes y contenidos para ridiculizar, humillar y desprestigiar tanto al profesorado como al alumnado. Consideramos inadmisibles estas conductas, que atentan contra la dignidad de las personas y deterioran la convivencia escolar".

Por ello, "reclamamos a la Administración educativa medidas de prevención, protección y actuación frente a estas situaciones, así como apoyo efectivo a las personas afectadas".

Finalmente, "solicitamos a la sociedad riojana que se sume a cuantas movilizaciones se vayan convocando en nuestra comunidad en defensa de los servicios públicos. En este sentido, entendemos que cualquier persona trabajadora integrada en el sistema público puede sentirse llamada a participar en la convocatoria de Huelga General del miércoles 11 de noviembre".