La plaza de toros de Calahorra acogerá el Gran Prix de las peñas y una exhibición de Bullfighters en fiestas

LOGROÑO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este próximo martes, 26 de agosto, se celebrará el tradicional Gran Prix con nuevas pruebas y la participación de jóvenes de las seis peñas de la ciudad El Sol, El Hambre, La Moza, Calagurritana, Riojana y Philips mientras el cuerpo aguante y del Club Taurino de Calahorra.

Además, por primera vez, en la ciudad habrá una exhibición de Bullfighters y un torneo de fútbol vaca. Tendrá lugar en el coso de Calahorra el miércoles 27 de agosto.

"Es un espectáculo importado de Estados Unidos en el que los recortadores participan en los rodeos a modo de amparadores. Ahora ya se ha convertido en una especialidad individual. Un solo recortador hace la prueba con un novillo toro durante 3 minutos, haciendo todo tipo de suertes y se puntúa el que más rato está cerca de la cara del toro. Es súper intenso y dinámico", ha explicado José Luis Torres, que ha resaltado que "los participantes en la exhibición en Calahorra han ganado en distintos certámenes de Estados Unidos".

Las entradas para estos dos espectáculos, que comenzarán a las 18,00 horas, ya pueden adquirirse en los cuartos de las peñas y en el Mercado de Miguel. Próximamente también en la taquilla de la plaza de toros durante la suelta de vaquillas en fiestas y los días 26 y 27 de agosto a partir de las 15,00 horas.

Para los peñistas y los socios del Club Taurino los precios son de 10 euros para los niños y de 12 euros para los adultos y para el resto de las personas que quieran asistir cuesta 12 euros a los niños y 14 euros a los adultos.

El Gran Prix y la exhibición de Bullfighters se suman al cartel de la feria taurina que incluye 3 festejos.

La corrida de toros será el domingo 31 de agosto con los diestros Alejandro Talavante, Sebastián Castella y Octavio García 'El Payo'. Lidiarán astados de la ganadería Herederos de Gregorio Garzón Valdenebro.

El sábado 30 de agosto será la corrida de rejones con los toreros a caballo Sergio Domínguez, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Las reses lidiadas tendrán el hierro de la ganadería Rosa Rodríguez.

El cartel de la feria calagurritana se completa con una novillada mano a mano el 29 de agosto para los novilleros Alberto Donaire y Pedro Andrés. Los novillos pertenecerán a la ganadería Pincha.

Los abonos para estos 3 festejos de la feria taurina ya están la venta en la página web www.taurolujan.com hasta el 24 de agosto y en la taquilla de la plaza de toros, que abrirá los días 23 y 24 de agosto, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.

Las entradas sueltas se comprarán en la taquilla del coso calagurritano los días 26 y 27 de agosto, de 18,00 a 21,00 horas, y los días de festejo de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, así como online entre el 27 y el 31 de agosto.

Hay descuentos en los dos tendidos y para todos los festejos del 25% para jubilados y del 50% para jóvenes desde los 10 hasta los 21 años.