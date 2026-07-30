El pleno aprueba exigir al Gobierno de España una partida para rehabilitar el antiguo edificio juzgados de Logroño

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LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una moción, presentada por el Grupo Popular, para exigir al Gobierno de España que "cumpla con su compromiso con los riojanos" y admita una partida para la rehabilitación del antiguo edificio de los juzgados de Logroño.

Una rehabilitación de un edificio emblemático que lleva cerca de diez años vacío -tras el traslado de sus instalaciones al Palacio de Justicia de Murrieta- y que acumula "muchos años de retrasos".

Así lo ha defendido el concejal del PP, Miguel Sáinz, quien, además, ha explicado que estas obras supondrán "la generación de riqueza y de empleo" pero, sobre todo, una obra que al acabar y reabrir el edificio "va a permitirnos ahorrar casi 200.000 euros al año" porque esa es la cifra en alquileres que la propia Administración del Estado "dio como resultado de esta reunificación en el antiguo edificio".

En estos momentos, ha indicado, "no hay un proyecto de rehabilitación encargado, no hay una partida presupuestaria para pagar ese proyecto ni para hacer la obra, ni hay ninguna proyección presupuestaria... por lo tanto, debemos trabajar para reunificar allí buena parte de los servicios periféricos de administración del Estado".

La aprobación de esta moción, ha indicado, "nos permitirá exigir al Gobierno de España y al que llegue que este compromiso con Logroño se cumpla y se admita una partida para hacer el proyecto".

EL PSOE, EN CONTRA

Por su parte, el concejal del PSOE, Luis Alonso, ha anunciado el voto en contra de su partido a la vez que ha agradecido al Gobierno de España "las partidas económicas que hacen llegar a Logroño como, por ejemplo, los más de 7 millones de euros que ha destinado para ampliar el teatro Bretón de los Herreros".

Además, y como ha recordado, el Ministerio de Hacienda ya ha adoptado el acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en la Ley 47-2003 para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros "y gracias a eso se están tramitando diversos expedientes entre los que están esa redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia de Logroño, con 448.000 euros".