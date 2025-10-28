El Pleno de Calahorra aprueba la ordenanza de patinetes y el plan PAI que definirá el futuro urbanístico de la ciudad

CALAHORRA (LA RIOJA), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento Pleno de Calahorra, reunido anoche en sesión ordinaria, aprobó definitivamente el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro' que traerá a Calahorra 3,7 millones de euros de fondos europeos. Este plan releva a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) que se aplicó principalmente al casco histórico y su ámbito de aplicación será el ensanche de la ciudad.

Igualmente se aprobó la ordenanza que regula el uso de vehículos de movilidad personal (VMP) -principalmente patinetes- la recalificación del aparcamiento de la Catedral como terreno urbano y tres mociones de la Oposición.

En la sesión se dio el visto bueno la modificación puntual núm. 18 del Plan General Municipal de Calahorra, para la clasificación como suelo urbano del aparcamiento de la Catedral, calificación como viario público y espacio libre público y el ajuste de la definición del artículo 22 sobre otros usos residenciales.

El concejal de Urbanismo, Antonio Mazo explicó que se trata de adecuar la calificación del terreno del aparcamiento de la Catedral (al otro lado del puente) al uso que realmente se está haciendo de él. Se trata de una superficie de 16.290 m2 dividida en dos parcelas destinadas a aparcamiento (14.675 m2) y zona verde (1.525 m2) que tras allanarse y asfaltarse se empleó de manera permanente como aparcamiento. Sin embargo con el paso del tiempo, esta parcela empezó a emplearse eventualmente como recinto para el montaje de espectáculos de circo.

Más adelante se ha venido utilizando temporalmente como recinto de espectáculos, siendo sede de los festivales musicales Holika y Gran reserva que han alcanzado gran relevancia. Este aparcamiento de la Catedral comenzó a utilizarse también como lugar de estacionamiento de autocaravanas, lo que dio lugar a la dotación de los servicios propios de los aparcamientos para este tipo de vehículos.

Se dan por tanto en la parcela usos propios de suelo urbano y cuenta con servicios urbanísticos básicos y por eso pasa a calificarse como terreno urbano y de uso hotelero de carácter temporal para que quede legalmente habilitado como espacio para autocaravanas.

Rebeca Sáenz, del PSOE, criticó que "dos meses después de vender el terreno del Silo el PP venga a recalificar el terreno de la Catedral por interés general", añadiendo que "el interés general es recuperar el terreno del Silo como espacio público". Llegados al momento de la votación, VOX se abstuvo, el PSOE votó en contra y el asunto se aprobó con los votos de PP e IU.

ORDENANZA REGULADORA DE VEHÍCULOS VMP

Además, el pleno aprobó de forma inicial de la ordenanza reguladora de vehículos de movilidad personal (VMP) del Ayuntamiento de Calahorra.Esta ordenanza fue presentada la semana pasada. En el debate para su aprobación, la ordenanza fue defendida por la popular Reyes Zapata.

El concejal de IU, Óscar Moreno -impulsor de esta ordenanza a través de una moción de Pleno- dijo alegrarse de que se apruebe esta normativa "porque era muy necesaria" y señaló que tiene varios puntos que la distinguen de la normativa general para este tipo de vehículos entre los que encontramos sobre todo los patinetes eléctricos. Sugirió que sería buena una campaña de concienciación e información antes de comenzar a sancionar a quienes la incumplan.

Maite Arnedo, portavoz de VOX, cree igualmente que es necesaria una campaña de difusión de la ordenanza para que los ciudadanos no se encuentren con desagradables sorpresas en forma de multas por incumplimiento de la normativa y añadió que la campaña puede hacerse en el periodo entre la aprobación de la ordenanza y su entrada en vigor.

Jesús Garrido, del PSOE, dijo que su partido no se opone a la regulación del uso de VMP, pero advirtió que la Ley 5/2025 que reforma la ley de responsabilidad civil entrará próximamente en vigor y estima que podría entrar en conflicto o contradicción con la ordenanza municipal en lo que a la contratación de un seguro y un registro de vehículos se refiere. Por eso, el edil socialista pidió que se retirase la ordenanza y no se apruebe hasta que el 2 de enero entre en vigor la ley y se pueda hacer una ordenanza compatible con ella.

Reyes Zapata reprochó al PSOE su afán de protagonismo: "estuvimos abiertos a sugerencias y nada dijo en su momento el Partido Socialista para salir ahora en el Pleno con esta milonga". Tanto PP como IU se manifestaron partidarios de aprobar ya la ordenanza y adaptarla más tarde a la ley si fuera necesario por lo que en la votación de este asunto, PP, VOX e IU votaron a favor y el PSOE se abstuvo.

SENDA FINANCIERA FEDER PARA EL PAI

El pleno acordó también la aceptación de la senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027 correspondiente al Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro'.

Este nuevo plan -cuya solicitud se aprobó en el Pleno del pasado mes de febrero- viene a relevar a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) y supone la llegada de fondos europeos con un montante de "casi 3,7 millones de euros para cubrir el 60 por ciento de un proyecto que es la hoja de ruta que marcará la transformación urbana y social de Calahorra en los próximos años".

Mario Nafría explicó los puntos del plan que ya se dieron a conocer con anterioridad. Una de las cosas más importantes para el PP es que permitirá acometer las obras de la plaza de toros cuyo proyecto había quedado en suspenso por su elevado presupuesto.

Para el PSOE es "una satisfacción que Calahorra haya conseguido la financiación europea para el PAI", pero reprochó al PP el "alarde de partidismo" y la falta de "sentido de ciudad" que apreció en el discurso de Nafría recordándole que la pasada EDUSI fue un logro de toda la corporación y en general de toda la ciudad como no tuvo inconveniente en reconocer el edil popular que, eso sí, atribuyó a su partido el mérito de su aplicación. El asunto se aprobó por unanimidad.