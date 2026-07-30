El pleno de Logroño aprueba una modificación de crédito por valor de 710.000 euros solo con los votos a favor del PP

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LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, solo con los votos a favor del PP, una modificación de crédito por valor de 710.295,37 euros, mientras que la oposición ha criticado "la nefasta gestión" que están realizando.

Con esta modificación se destinarán alrededor de 24.000 euros para asistencias técnicas del proyecto 'Logroño 1521' y unos 35.000 euros para contrataciones artísticas, viajes y alojamientos del Festival de Narrativas 'Cuéntalo'.

Además también se estiman cerca de 30.000 euros para la muestra de teatro aficionado y clausura del año de Rafael Azcona y 70.000 euros para contrataciones artísticas en San Mateo así como 551.295,37 euros para el abono de facturas que quedan pendientes a Correos de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Un suplemento que, como han indicado desde el Grupo Municipal Popular, se financia por bajas de contratos ya adjudicados "que no ponen en peligro ningún tipo de prestación de servicios".

"Son bajas sobrantes de licitaciones que, en aplicación del Plan de gestión, se pueden destinar a estos gastos", han indicado los 'populares'.

Además en la sesión de este jueves también se han aprobado tres declaraciones institucionales; por el Día del Orgullo LGTBI, por el Sáhara y, finalmente, una de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos del pasado 24 de junio.