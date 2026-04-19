El pleno del Parlamento debate el próximo jueves la Ley de Simplificación Administrativa

La Junta de Portavoces ha aprobado el orden del día con la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de La Rioja debatirá, el próximo jueves, 23 de abril, el Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa en un pleno en el que, además, se preguntará al Gobierno riojano por el incendio en Nájera y se le interpelará sobre la política de protección a menores, entre otros asuntos.

La sesión comenzará con las preguntas al Gobierno de La Rioja, en las que la diputada socialista María Somalo querrá saber las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja respecto de las retribuciones "indebidas" percibidas por altos cargos del Servicio Riojano de Salud.

Una pregunta que surge "a partir de la constatación de éstas por parte del Informe de Auditoría y Supervisión Continua del ejercicio 2023 del citado organismo".

También desde el PSOE, el diputado Jesús María García preguntará qué medidas adoptó el Gobierno de La Rioja ante el "grave" episodio de incendio en el vertedero de residuos que ha afectado a la comarca de Nájera.

Desde la bancada 'popular', la diputada Mar Cotelo preguntará cuáles son los objetivos de la convocatoria anunciada por el Gobierno de La Rioja de dos millones de euros para el fomento de nuevas empresas de base tecnológica en La Rioja.

La 'popular' María Pilar Armendáriz querrá saber qué valoración hace el Gobierno regional del resultado de su política de becas en el ámbito educativo.

En el turno de las interpelaciones, la consejera María Martín se enfrentará a dos del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida y del Grupo Socialista, ambas sobre protección de menores (que IU ampliará a familia y atención a la mujer).

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley para pedir que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a que, a su vez, inste al Gobierno de España a modificar la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

La proposición busca que "los agricultores y ganaderos no pierdan la condición de Explotación Agraria Prioritaria automáticamente al alcanzar la edad ordinaria de jubilación cuando continúen desarrollando efectivamente la actividad agraria profesional, y que se mantenga hasta su jubilación efectiva".

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado, por su parte, una proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan de prevención y abordaje de la fragilidad en las personas mayores.

Desde el Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida se defenderá, en el turno de la proposiciones no de ley, que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a instar al Gobierno de España a culminar la tramitación y aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Este proposición busca "modernizar el marco normativo vigente desde 1995 para incorporar los riesgos derivados del cambio climático, el trabajo en plataformas digitales, la desconexión digital, los riesgos psicosociales y la perspectiva de género en la prevención".

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a aprobar e implementar, en el plazo de seis meses, un Programa Integral de Prevención de la Desinformación y los Discursos de Odio en la Infancia y la Juventud.

Un programa "que incluya necesariamente acciones estables de alfabetización mediática, pensamiento crítico y convivencia digital en centros educativos y espacios juveniles; formación específica para profesorado y para los profesionales que trabajan con infancia y juventud; recursos y materiales dirigidos a las familias".

La sesión incluye la Proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, del Tercer Sector de Acción Social de La Rioja y ante la que el Gobierno de La Rioja ya ha emitido informe desfavorable. Por último, se debatirá el Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa.