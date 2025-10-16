El 3% de la población tiene Funcionamiento Intelectual Límite, una situación que está "en tierra de nadie"

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tres por ciento de la población tiene Funcionamiento Intelectual Límite, una situación que se encuentra "en tierra de nadie" y que, hoy, se ha tratado en unas jornadas técnicas organizadas por Plena Inclusión, tal y como ha trasladado su presidenta, Elena Soria.

Se trata de una capacidad intelectual entre la media y la discapacidad, que se manifiesta con dificultades en habilidades adaptativas (tanto sociales como personales y académicas).

La jornada de hoy buscaba "visibilizar" esta situación, para lograr que esas personas tengan un diagnóstico precoz que pueda hacerles contar con el acompañamiento necesario, terminar la escolarización y tener acceso al empleo, además de participar en la sociedad como cualquier otro ciudadano.

En la jornada de hoy ha participado el psiquiatra del Servicio Especializado en Salud Mental, Ramón Novell, quien ha explicado que "cuando hablamos de capacidades tiene que ver no sólo con un coeficiente intelectual, sin también con habilidades de relación social, de manejo de la cotidianeidad".

Están en lo que ha llamado "ángulo muerto o en el purgatorio", es decir, "ellos mismos no se sienten integrados por el nivel inferior, de discapacidad, porque no lo son, pero tampoco tienen las habilidades para gestionar un mundo bastante complejo", aunque "no significa que no puedan adquirirlas".

En problema es que si no reciben el apoyo necesario "eso les condiciona a una minusvalidez significativa" y "si no hay políticas para que estas personas lo reciban, la probabilidad de tener enfermedades mentales o conductas que preocupan es muy elevada".

A este respecto, ha apuntado que la delincuencia "tiene algo que ver con dificultades de integración social". De este modo, "aproximadamente entre el treinta y el cuarenta por ciento de las personas en prisión tienen Funcionamiento Intelectual Límite".

"La principal razón es que, sobre todo durante su etapa de desarrollo en el momento infantil, no han recibido los apoyos necesarios para tener otra forma de vida, otros aprendizajes que ayudarían a que sus dificultades cognitivas fuesen superadas", ha contado.

ATENCIÓN EN LA RIOJA

La consejera de Salud, María Martín, ha considerado "importante" tanto "un diagnóstico precoz" como "la coordinación de todos los sectores que puedan estar ayudando a estas personas".

La Rioja, ha dicho, cuenta con un programa piloto, el NERES, "que se está trabajando desde Educación, Servicios Sociales y Salud", y que persigue el "diagnóstico precoz" de cualquier tipo de situación. Se suma el programa de Atención Temprana.