La poeta Amalia Bautista afirma que "está muy bien que la gente escriba, pero no lo está que se publique todo"

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La poeta Amalia Bautista ha abogado por "seleccionar un poco más" en el mundo literario, ya que "está muy que la gente escriba, pero no está tan bien que la gente lo publique todo", porque ha afirmado que "sobran muchos escritores".

No obstante, en una entrevista a Europa Press, la poeta madrileña ha afirmado que en España "se debería leer un poco más", si bien ha apuntado que "no soy muy dada a defender el fomento de la lectura, porque la gente sabe que ahí están los libros, la poesía, la narrativa o el ensayo, y el que quiera lo tiene muy a su alcance, ya que es muy accesible, y no se puede obligar a nadie". "Son opciones que hay en la vida y cada uno escoge la que más le satisface", ha añadido.

Precisamente, Bautista ha cerrado está mañana las 25 Jornadas de Poesía en Español, organizadas por el Ayuntamiento de Logroño, con una lectura de poemas que se ha desarrollado en el Instituto Sagasta. Ha avanzado que va a leer poemas de su último libro que "tiene ya un año y quizás alguno del anterior, pero la verdad es que no me preparo las lecturas, sino que abro el libro y me encuentro una página y leo ese, con lo que son lecturas improvisadas".

Sobre su poesía, la escritora ha señalado que "es difícil que alguien defina su propio trabajo, pero puedo decir que es una poesía que se entiende, que dice cosas, no solo palabras, y que puede gustarle incluso a la gente que no lee habitualmente poesía".

Y eso, que según ha asegurado "la poesía es el género literario por excelencia, pero es verdad que vende más la narrativa, que la gente compra más novelas que poemarios", si bien ha matizado que "la mayoría de lectores no hacen mejor o peor un género".

Inventora del mundo poético más nítido que se conoce en poesía escrita en español, es autora, entre otros libros, de 'Cárcel de amor', 'Cuéntamelo otra vez', 'Hilos de seda', 'Estoy ausente', 'Pecados'.