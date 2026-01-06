Poetry Slam Logroño inaugura el año con una nueva competición entre diez poetas este jueves en la Sala Fundición

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Poetry Slam Logroño inaugura el año con una velada clave de la temporada: una noche de poesía en estado puro, competición en directo y un público que no solo asiste, sino que decide el rumbo del campeonato.

Este jueves 8 de enero, a partir de las 20,30 horas, la Sala Fundición volverá a convertirse en un escenario donde la palabra es cuerpo, riesgo y emoción.

Diez poetas subirán al escenario con una única arma: su texto. Tres minutos. Sin música. Sin atrezzo. Sin red. Diez poetas en competición Sobre el escenario competirán Nilda Itziar, Cris, Igor El arQtipo, Pajarillo Cuatrovientos, Raquel Villar, Coleva, Chechu, Rayo de Luna, Nakoma Green y Josito Saldaña.

Entre ellos destaca Raquel Villar, ganadora de la temporada anterior y representante de Poetry Slam Logroño en el Campeonato Nacional de Poetry Slam España, celebrado el pasado mes de septiembre en Lleida. Su regreso a la Sala Fundición añade un componente especial a una velada que se anticipa intensa y muy disputada.

Cada poeta dispone de tres minutos, solo con su cuerpo y su poema. Una poesía directa, desnuda y profundamente viva.

La velada contará además con la presencia de Pablo Cortina (Llaranes, Asturias), poeta, músico, profesor y una de las figuras fundamentales en la historia del Poetry Slam en España.

Cortina es impulsor y redactor de los estatutos de Poetry Slam España, miembro histórico de Poetry Slam Madrid desde 2010 y ha representado al slam madrileño en dos Campeonatos Nacionales. Ha sido invitado a recitar en festivales internacionales en Lieja, Reims y Lisboa, y ha publicado los libros Contra los "slammers", Pram y Biysk.

Profesor de Música y de Filosofía, titulado superior en Violín y Música de Cámara, máster en Ciencia y Filosofía, con formación en recitado de verso clásico en la RESAD, su trayectoria combina rigor, oralidad y escena. A Logroño llega por primera vez, en una visita muy esperada dentro del circuito.

CÓMO FUNCIONA.

Los Poetry Slam comparten en todo el mundo tres normas básicas: tres minutos de actuación, solo el texto y el cuerpo del poeta (sin música, sin objetos, sin disfraces) y textos propios.

Cinco personas del público puntúan cada actuación del 1 al 10. Se elimina la puntuación más alta y la más baja, y se suman las tres restantes. Las tres personas con mayor puntuación pasan a una segunda ronda, donde el público vuelve a decidir quién gana la noche.

El ganador/a de la velada se clasifica para la final de temporada (18 de junio). En la final de temporada se decidirá quién representará a Poetry Slam Logroño en el Campeonato Nacional Poetry Slam España, donde compiten las voces más destacadas del circuito estatal.

Hasta ahora, ya están clasificados para la final Elías 'Timi', del 23 de octubre; del 20 de noviembre, Yoel Saldaña; del 28 de noviembre, Arantza Moreno; y Ventura, del 11 de diciembre.