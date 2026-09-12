El cuerpo sin vida localizado en el río Ebro en Viana es el del hombre de 83 años desaparecido en Logroño

Agente de la Policía Nacional en las inmediaciones del río Ebro- POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida hallado en el río Ebro en el término municipal de Viana (Navarra), por el GEO (Grupo Operativo de Respuesta) de la Policía Nacional corresponde al hombre de 83 años, desaparecido en Logroño desde el pasado sábado, según ha podido conocer Europa Press. Una vez levantado el cadáver, pasadas las 17,00 horas, se ha trasladado al anatómico forense de Pamplona.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja al ser encontrado en el término municipal de Viana, el juzgado de Estella se va a encargar de los trámites a partir de ahora. El asunto es competencia del juzgado navarro porque estaba en territorio colindante entre La Rioja y Navarra. Finalmente, se ha tenido que consultar geolocalización del cadáver para saber que era territorio de Navarra y así determinar la competencia.

El dispositivo ha estado dirigido por Policía Nacional de La Rioja en colaboración con la Policia Local de Logrono, acompañado de Bomberos de Logroño y del CEIS además de la unidad canina de rescate.

BÚSQUEDA DURANTE UNA SEMANA

Precisamente, en la búsqueda del hombre desaparecido en Logroño, el pasado sábado, han participado medios aéreos -drones, helicópteros-, y se han realizado batidas, en las que han participado agentes de Policía Nacional.

Fue el sábado, 5 de septiembre, cuando tras la denuncia de la familia, se dio inicio a un dispositivo de búsqueda al que, desde primera hora de la mañana del viernes, unieron agentes del Grupo Especial de Operaciones, "grupo de élite" de la Policía Nacional, con su equipo acuático, que al final han sido los que han localizado el cuerpo sin vida.

Además, se incorporó, para realizar una búsqueda desde el aire, el helicóptero de la Policía Nacional, desplazado desde la Jefatura de Aragón.

Tal y como ha relatado la Policía Nacional, ya formaban parte de este dispositivo agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, realizando batidas por la zona y búsqueda del desaparecido, entre éstos, el Grupo de Atención al Ciudadano; así como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Participa, también, el Grupo de Personas Desaparecidas, perteneciente a la Brigada de Policía Judicial, que se encarga del visionado de imágenes y contrasta datos de diferentes bases de datos policiales para su posible localización, además de que coordina los grupos de voluntarios desplazados hasta la ribera del Ebro.

La Jefatura Superior cuenta, también, con la Unidad de Medios Aéreos, que dispone de un dron para poder alcanzar "zonas de difícil acceso" y que cuenta con una cámara térmica "muy útil para la localización de personas desaparecidas".

En el dispositivo de búsqueda se han sumado, desde el inicio, Bomberos de Logroño; y participan, también, del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de La Rioja (CEIS RIOJA), así como Protección Civil de Logroño. Por otro lado, activó el servicio canino para la localización de personas de Protección Civil de Logroño.

De hecho, la búsqueda del hombre desaparecido se centró en el río Ebro y sus inmediaciones.