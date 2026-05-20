Policía Local y Guardia Civil investigan a dos personas por abandono y maltrato de animales en Logroño - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo Medioambiental de la Policía Local de Logroño, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en La Rioja, han llevado a cabo una intervención conjunta que se ha saldado con la investigación de dos varones, de 23 y 26 años, ambos de nacionalidad española y vecinos de Logroño, como presuntos autores de un delito maltrato de animales domésticos.

Por estos hechos, los investigados se enfrentan a penas de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses, así como a la inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales.

La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana, tras recibirse un aviso que alertaba de la presencia de un perro que vagaba por el Camino Viejo de Oyón. Los agentes desplazados al lugar localizaron a un galgo macho, sin collar, que presentaba un estado de extrema delgadez y una herida en la pata delantera derecha.

Como resultado de las gestiones practicadas, se localizó una parcela con una edificación tipo corral en estado ruinoso, en la que se observó una importante acumulación de basura, abundantes excrementos -tanto recientes como antiguos- y evidentes condiciones de insalubridad. Desde el exterior, los agentes detectaron la presencia de otros dos galgos en claro estado de abandono y en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas.

Ante estos hechos, se procedió a la intervención de un total de tres canes, que fueron trasladados al Centro de Acogida de Animales de Logroño para recibir atención veterinaria especializada. Los animales presentaban diferentes cuadros clínicos compatibles con debilidad extrema, mucosas hiperémicas y fiebre, por lo que se les administró el tratamiento correspondiente, consistente en antibióticos, antipiréticos, vitaminas, desparasitación, fluidoterapia, protector hepático y una dieta hipercalórica para favorecer su recuperación.

Asimismo, se han tramitado actas administrativas contra los dos investigados y una tercera persona por la presunta comisión de infracciones leves, graves y muy graves, de acuerdo con la Ordenanza reguladora de la Tenencia Responsable y Protección de Animales del Ayuntamiento de Logroño y la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

Entre las infracciones detectadas se encuentran no evitar la huida de los animales, mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario o incompatibles con sus necesidades etológicas, así como el incumplimiento de las obligaciones relativas a su identificación, entre otras. Las diligencias en materia penal han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.