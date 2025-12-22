La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 47 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Coche policía local de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 47 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (26), por consumo de alcohol en la calle (12), y por causar molestias en la vía pública (9).

Además de estas 47 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 21 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (14 por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes).

Y a ello hay que añadir 12 denuncias más en materia de seguridad vial (11 derivadas de controles de alcoholemia y drogas).