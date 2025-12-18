La Policía Nacional ha detenido al agresor de urgencias del Hospital San Pedro

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención del presunto agresor de ayer en un box de urgencias del hospital San Pedro de Logroño. En el suceso agredió verbal y físicamente a personal sanitario, de Seguridad Privada y agentes de Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar ayer, cerca de las doce de la mañana, cuando dos agentes de Policía Nacional se encontraban en el hospital San Pedro de Logroño en un box de urgencias custodiando a una persona que estaba detenida.

En un box cercano pudieron observar a una persona alterada y que estaba agrediendo a un familiar suyo, por lo que uno de los agentes se acercó para ver lo que estaba sucediendo e intentar calmar los ánimos.

Una vez allí, los agentes recibieron un 'cabezazo' de esta persona, golpes, arañazos y mordeduras, por lo que ambos agentes tuvieron que proceder a reducir e inmovilizar al agresor, principalmente para evitar que siguiera agrediendo a más personal allí presente.

INTENTÓ ARREBATAR UNA PISTOLA Y UNA JERINGUILLA

También en este mismo acto, el agresor intentó arrebatar la pistola de uno de los agentes, que se encontraba en su funda en la pernera, logrando arrancarle un corchete de la misma.

Del mismo modo intentó arrebatar una jeringuilla con un tranquilizante a una persona del servicio médico con la intención de clavársela a los agentes.

Las diligencias se encuentran en fase de investigación por lo que no se puede determinar con exactitud el número de personas afectadas. Se está tomando declaración a todo el personal lesionado.

LOS AGENTES TUVIERON QUE RECIBIR ASISTENCIA MÉDICA

Los dos agentes de Policía Nacional tuvieron que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas, si bien actualmente se encuentran en perfecto estado de salud, aunque con numerosas contusiones.

El detenido se encuentra en dependencias policiales y va a pasar a disposición judicial y será la autoridad judicial quien determine su pena. Posee varios antecedentes policiales por hechos similares.