La Policía Nacional detiene a un hombre por grabar las zonas íntimas de dos menores en una parada de autobús en Logroño - POLICÍA NACIONAL

Las menores se encontraban semi-sentadas en una parada de autobús a la salida de un Centro Comercial de Logroño

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Logroño por su presunta participación en un Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos, por grabar sin consentimiento las partes íntimas de unas adolescentes menores de edad en una marquesina de autobús de una zona comercial de Logroño.

Una mujer que se encontraba también en la parada del bus, alertó a las jóvenes "de que no se sentaran en la zona metálica porque una persona les estaba intentando grabar con un móvil por debajo de la falda sus zonas íntimas".

Los hechos tuvieron lugar a principios del mes de agosto sobre las nueve de la noche, cuando las dos menores se encontraban esperando el autobús urbano en la parada y se sentaron en la parte metálica en la posición de semi-sentadas.

Una mujer que se encontraba en ese mismo lugar, alertó a las menores de que había una persona que les estaba grabando por debajo desde atrás y al otro lado del cristal y que no se sentasen allí.

Las niñas decidieron apartarse de la zona y al intentar dirigirse hacia el hombre, este ya se encontraba abandonando apresuradamente la zona, al percatarse de que le habían descubierto. Varias personas presenciaron los hechos y dieron cuenta a la Policía Nacional.

Las dos menores interpusieron la correspondiente denuncia de los hechos ocurridos en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, detallando lo sucedido y aportando la información que poseían del presunto autor.

Información que dio inicio a la actividad correspondiente por el grupo de investigación de Policía Nacional, que tras varias comprobaciones y cruce de información llegó a identificar plenamente al presunto autor y tiempo después, proceder a su detención, al que se le atribuye un Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos por los hechos narrados.

El autor es un hombre de mediana edad, de poco más de 35 años. Tras su detención ha pasado a disposición judicial.