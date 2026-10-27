La Policía Nacional detiene a tres personas por el robo de cobre en una empresa de Logroño

Detenidas tres personas por el robo de cobre en una empresa de Logroño - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de La Rioja han detenidos a tres personas por su presunta participación en un delito de robo de cable de cobre en grado de tentativa en una conocida empresa de Logroño. Los hechos tuvieron lugar el pasado día viernes, poco más de las tres y media de la tarde, cuando tres individuos portando chalecos de trabajo reflectantes, fueron sorprendidos en el interior de una empresa.

FUERON SORPRENDIDOS MIENTRAS TRATABAN DE HACERSE CON EL COBRE

Los presuntos autores se habrían puesto los chalecos de trabajo para pasar desapercibidos en la zona de carga del muelle de la empresa y conseguir acceder al interior aprovechando el momento en el que salía un camión ya cargado, antes del cierre automático de la puerta.

Además, uno de los varones se habría dirigido a una zona de bobinado de cobre para manipular esta y fracturar uno de los precintos de la bobina pequeña. En este momento, fue sorprendido por personal de la empresa y emprendió la huida.

La Sala CIMACC-091, tras recibir una llamada alertando de lo que estaba sucediendo, dio aviso a los indicativos en servicio aportando la información de los supuestos autores, por lo que los agentes se dispusieron a cerrar la zona de manera sectorizada para la localización de la furgoneta que se habría dado a la fuga.

Una vez que la furgoneta fue interceptada, se procedió a la identificación de sus tres ocupantes y al registro y comprobación del material que se encontraba en su interior. Tras una primera requisa, se pudo comprobar que en el maletero portaban varios metros de cable de cobre con su cubierta de goma de color verde y que no podían justificar el origen del mismo.

Tras los hechos se produce la detención de tres personas Se trata de tres personas jóvenes, dos varones y una mujer, de entre 28 y 35 años de edad, cuya residencia no estaba establecida en Logroño, sino que se desplazaron a la ciudad para la comisión del ilícito penal. Entre los tres acumulan un total de 47 antecedentes policiales previos, siendo la mayoría delitos contra el patrimonio.

UN AVISO INMEDIATO QUE PERMITE LA DETENCIÓN DE LOS AUTORES

Gracias a la rápida comunicación de los hechos y a la inmediata intervención de los agentes de la Policía Nacional, se logró localizar e interceptar el vehículo en el que viajaban los sospechosos, procediendo a la detención de los tres implicados por su presunta participación en los hechos.

Desde la Policía Nacional, se destaca la importancia de la colaboración ciudadana y de los trabajadores de las empresas en la prevención de este tipo de delitos.

La comunicación a nuestra Sala CIMMAC-09, permite una intervención policial inmediata, contribuyendo a garantizar la seguridad de las instalaciones y la protección del patrimonio.