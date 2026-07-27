Un Policía Nacional fuera de servicio permite detener al conocido como 'violador de las peregrinas' en Arenillas

Archivo - Colores de la bandera de España envueltos en el logo de la policía en una comisaría - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actuación de un Policía Nacional destinado en la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja evitó que un grave incidente registrado durante las fiestas patronales de la localidad palentina de Arenillas de Nuño Pérez pudiera derivar en consecuencias aún más graves.

El agente, que se encontraba fuera de servicio disfrutando de un permiso vacacional, se percató de un grupo de madres estaba visiblemente alteradas, quienes le comunicaron que un hombre estaba exhibiendo sus genitales y masturbándose junto al parque infantil situado a escasos metros de la verbena, donde se encontraban numerosos menores.

Tras dirigirse al lugar, el Policía encontró a un varón que coincidía plenamente con la descripción que le aportaron las vecinas. En ese momento el individuo trató de abandonar apresuradamente la zona.

Ante su continua actitud evasiva el agente se identificó como miembro de la Policía Nacional mediante su placa-emblema y carné profesional, solicitándole su documentación e informándole de que debía permanecer en el lugar hasta la llegada de una patrulla de la Guardia Civil hasta que se dirimiese lo acaecido, cuya presencia había solicitado con anterioridad.

AGRESIÓN AL AGENTE DURANTE LA INTERVENCIÓN

Mientras intentaba retenerlo el hombre mostró una actitud cada vez más agresiva llegando incluso a agredir al Policía Nacional. Ante esta situación, el agente se vio obligado a reducirlo y retenerlo, contando para ello con la colaboración de varios vecinos de la localidad, hasta la llegada de los efectivos de la Guardia Civil. Como consecuencia del forcejeo, el funcionario sufrió lesiones de carácter leve.

Durante la intervención, numerosos testigos manifestaron al agente que el mismo individuo era quien había realizado previamente actos obscenos delante de varios menores e, incluso, que había tratado de invitar a un niño a alejarse de la verbena, hechos que habían provocado una gran alarma entre las familias asistentes.

Una vez en el lugar, la Guardia Civil procedió a la plena identificación del individuo, se hizo cargo de la intervención e inició las correspondientes diligencias de investigación, que concluyeron con la detención del varón y su puesta a disposición judicial.

OPERACIÓN PEREGRINA

El varón detenido, I.F.F, es conocido por haber sido condenado por las agresiones sexuales cometidas contra varias peregrinas del Camino de Santiago, unos hechos que provocaron una gran alarma social y que fueron esclarecidos de forma existosa por la Guardia Civil en el marco de la denominada Operación Peregrina.

La investigación, iniciada en 2011 tras registrarse varias agresiones de similares características en distintos puntos del Camino a su paso por Palencia y León, permitió identificar al autor gracias a una compleja labor policial, dificultada por el tiempo transcurrido entre los ataques y por la nacionalidad extranjera de las víctimas. La operación concluyó con su detención, ingreso en prisión y posterior condena por las agresiones sexuales.