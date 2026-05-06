La Policía Nacional y la Fundación Mapfre organizan CIBERLAND, los riesgos del mundo digital, en Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre y Policía Nacional, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, han puesto en marcha Ciberland, una iniciativa enfocada a que la sociedad descubra y reflexione acerca de los riesgos más frecuentes del mundo digital y aprenda a usar las nuevas tecnologías de forma segura, saludable y responsable.

Se trata de una exposición itinerante de la Fundación MAPFRE y de la Policía Nacional que en colaboración con la Concejalía de Emergencias del Ayuntamiento de Logroño está destinada a sensibilizar a la población sobre los riesgos del mundo digital. "Ciberland es una acción divulgativa única, divertida y muy original. Se trata de una iniciativa pública, sin ánimo de lucro y completamente gratuita. Cuenta con 7 espacios interactivos donde los participantes pueden aprender y reflexionar sobre los principales riesgos a los que están expuestos en el mundo digital, como el acoso en redes sociales, el juego, las fake news, la suplantación de identidad, entre otros. Está dirigida tanto al público joven como adulto, gracias a su formato atractivo y dinámico.

Una iniciativa enfocada a que la sociedad descubra y reflexione acerca de los riesgos más frecuentes del mundo digital y sepa usar las nuevas tecnologías de forma segura, saludable y responsable.

Aprender a diferenciar entre contenidos ilegales o ilícitos, reconocer un discurso de odio y una noticia falsa, y evitar una suplantación de identidad ('phising') o una situación de 'grooming' (acoso y abuso sexual online), son algunos de los objetivos de este proyecto.

La instalación situada en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño,propone un recorrido de unos 20 minutos de duración por distintos espacios, que profundizan también en el ocio que se desarrolla en línea y los riesgos que conlleva, entre ellos, los juegos y apuestas online, los videojuegos y los retos virales.

Además, se presentan las consecuencias que puede tener un uso abusivo y adictivo de las TIC, como, por ejemplo, problemas físicos y psicológicos y nomofobia, es decir miedo a quedarse sin el teléfono móvil o a no tener conexión a internet.

NO DIFUNDIR IMÁGENES DE CONTENIDO ÍNTIMO

Durante el recorrido, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar acerca del tiempo que pasan en internet o averiguar qué significa el 'sexting'(envío de imágenes o mensajes de texto con un contenido sexual). Los participantes también realizarán dinámicas de juego para aprender a detectar un contenido inapropiado -que puede causar un perjuicio psíquico o físico a un menor- o un contenido ilícito -aquellos que no están permitidos por la ley-. También aprenderán a que si les llega un contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento deben borrarlo y nunca difundirlol. El ciberacoso no es un juego.

Es uno de los mensajes que Ciberland trasmitirá a los participantes, quienes también aprenderán que el ciberacoso es un delito del que se puede ser responsable aun siendo menor de edad. Además, se abordarán otros tipos de acoso, como el que se produce a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

La actividad permitirá, además, que sus visitantes aprendan a valorar la importancia de la seguridad en internet, proteger sus datos, controlar la información que facilitan y fomentar la privacidad, aspecto fundamental en Internet.

En este sentido, los expertos les explicarán, que el phishing,vishing y el smishing son estafas vinculadas con el banco que deben conocer para no caer en ellas.

En relación con la IA, se trata de un tema de moda en la actualidad. Sin embargo, a pesar de su potencial, es fundamental hacer un uso adecuado y responsable de la misma. En Ciberland te enseñaremos algunos consejos en esta línea: protege tus datos personales, denuncia el acoso y la difusión de contenido ilegal o fomenta tu pensamiento crítico. Y recuerda que si generas contenidos sin el consentimiento de las personas afectadas podrías estar incurriendo en un delito.