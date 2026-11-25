Campaña de información de la Policía Nacional en los comercios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, ante el inicio de las compras de Navidad y el 'Black Friday', ha iniciado un Plan Comercio Seguro con agentes de paisano y consejos a los comerciantes.

El delegado de Participación Ciudadana, Ramón Vila Souto, ha informado de que se va a incrementar el número de patrullas a partir de este fin de semana, incluyendo agentes de paisano.

El objetivo es garantizar la seguridad ante el incremento de la afluencia de gente; un motivo por el que, además, se va a facilitar a los comerciantes una guía.

En ella se explica cómo, en esta época, se incrementan los robos aprovechando las aglomeraciones con técnicas como la del chicle, que se utiliza en las joyerías.

A través de ésta, un individuo entra interesándose por algún producto, sustrae algo, lo pega con un chicle debajo del mostrador y, posteriormente, otra persona lo retira.

Otras técnicas son utilizar ropas muy amplias o entrar a la tienda con un casco de moto. "Incluso se ha dado el caso de utilización de algunos menores", ha dicho refiriéndose a otras comunidades.

También se forran con papel de plata, "papel de aluminio de toda la vida", bolsos o mochilas para que no suene la alarma. Entonces, ha entendido, es necesario que los comerciantes estén atentos.

También los clientes, ha añadido por su parte la agente Gemma Ichaso, que ha pedido comprobar si los descuentos que nos van a ofrecer en este 'Black Friday' son reales comprobando el precio de antes y el de ahora.