La Policía Nacional libera en Logroño a dos personas retenidas durante horas en una vivienda y detiene al presunto autor - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este martes de la detención en Logroño a un varón como presunto autor de los delitos de detención ilegal, robo con violencia y allanamiento de morada, tras liberar a un hombre y una mujer que permanecieron retenidos contra su voluntad durante horas en una vivienda situada en el centro de la capital riojana.

La intervención se inició durante la mañana del lunes, cuando familiares de las víctimas acudieron a la Policía Nacional tras observar varias publicaciones de carácter amenazante realizadas desde una red social vinculada a una de ellas. En los vídeos podía escucharse a un varón profiriendo amenazas, lo que hizo sospechar que ambas personas podían encontrarse retenidas contra su voluntad.

Tras las primeras gestiones, los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial lograron identificar a las víctimas y localizar el domicilio donde presuntamente se encontraban. Inmediatamente se organizó un amplio dispositivo policial, desarrollado con la máxima discreción para preservar la seguridad de las personas retenidas.

Una vez confirmada la ubicación de la vivienda, la Policía Nacional activó el protocolo de actuación para incidentes críticos. El operativo estuvo integrado por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Medios Aéreos. Asimismo, se activó negociador de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, especializado en este tipo de intervenciones.

DOS HORAS DE NEGOCIACIÓN.

El acceso al inmueble presentaba una elevada complejidad, al tratarse de un altillo habilitado como vivienda cuyo único acceso se realizaba a través de una trampilla situada en el techo de la planta inferior y una estrecha escalera de madera.

Mientras se aseguraba el perímetro, los agentes de Policía Judicial iniciaron un primer contacto con el atrincherado, que presuntamente esgrimía dos cuchillos. Posteriormente, el negociador de la Policía Nacional asumió las conversaciones con el objetivo de mantener un canal de comunicación estable, rebajar la tensión y favorecer una resolución pacífica del incidente.

Durante cerca de dos horas de negociación, el individuo se negó de forma reiterada a abandonar la vivienda o permitir la salida de las dos personas retenidas.

No obstante, el negociador consiguió comprobar que ambas seguían con vida, persuadir al autor para que no les causara ningún daño y mantener la situación bajo control hasta que pudiera presentarse una oportunidad segura de resolver el incidente.

Paralelamente, se solicitó el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), cuyos efectivos se encontraban desplazándose hacia Logroño cuando finalmente el incidente pudo resolverse.

LOS NEGOCIADORES DE LA POLICÍA NACIONAL.

Los negociadores de la Policía Nacional constituyen una de las especialidades más exigentes del ámbito policial. Su acceso requiere superar un riguroso proceso de selección y una formación altamente especializada.

Organizados en equipos de negociación, actúan de forma coordinada con las distintas unidades operativas y, ante incidentes críticos, pasan a depender funcionalmente de la Comisaría General de Policía Judicial, que dirige y coordina esta especialidad en todo el territorio nacional.

Su misión es establecer un canal de comunicación que permita reducir la tensión, proteger la vida de todas las personas implicadas y favorecer una resolución pacífica del conflicto, siempre bajo los principios de trabajo en equipo y coordinación con el resto de unidades.

ENTRADA A LA VIVIENDA.

La situación dio un giro cuando una de las personas retenidas consiguió desplazar parcialmente los muebles con los que el presunto autor había bloqueado la puerta de acceso, mientras la otra logró cerrar la puerta del lavabo unos instantes en los que el autor se encontraba en su interior.

Aprovechando esa circunstancia, el negociador accedió inmediatamente al interior de la vivienda junto a varios agentes de la Unidad de Prevención y Reacción para garantizar la seguridad de las víctimas. Cuando los policías accedieron al cuarto de baño comprobaron que el sospechoso había huido por una pequeña ventana, descendiendo por la fachada del edificio.

DETENIDO DURANTE LA HUIDA.

El dispositivo policial, integrado por agentes de policía judicial, la Unidad de Prevención y Reacción y apoyado por drones de la Unidad de Aérea de la Policía, había establecido previamente un discreto cerco de seguridad alrededor del inmueble, lo que permitió detectar desde el primer momento el intento de fuga del autor y proceder a su detención cuando trataba de escapar tras caer al patio interior del edificio.

Las dos víctimas fueron atendidas inicialmente por los agentes intervinientes y posteriormente trasladadas al Hospital Universitario San Pedro, donde recibieron asistencia sanitaria al presentar un cuadro compatible con una crisis de ansiedad. Durante el tiempo que permanecieron retenidas, el presunto autor les habría impedido comer, beber y abandonar la vivienda.

La investigación ha permitido determinar que las víctimas permanecieron retenidas desde la madrugada hasta aproximadamente las 15 horas bajo amenazas con armas blancas y sin posibilidad de abandonar la vivienda.

Durante ese tiempo, el presunto autor se apoderó de dinero en efectivo y de los teléfonos móviles de ambas víctimas, con los que realizó diversas grabaciones y contactó con familiares para amenazarlos y hacerles creer que las personas retenidas no saldrían con vida. Asimismo, bloqueó la puerta de acceso colocando diversos muebles y otros objetos con el fin de dificultar una eventual intervención policial.

Por el momento se desconoce la motivación de los hechos, si bien el detenido y una de las víctimas se conocían con anterioridad y habían mantenido relación en el pasado.

La Brigada Provincial de Policía Judicial continúa practicando diligencias para el completo esclarecimiento de los hechos.