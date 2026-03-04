La Policía Nacional proporciona consejos para evitar ser víctimas de la estafa conocida como 'el hijo en apuros' - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía proporciona unos consejos básicos para evitar ser víctimas de la estafa conocida como 'el hijo en apuros'. La técnica consiste en contactar con urgencia con los padres para comunicarles que su hijo o hija se encuentra en una situación en apuros, bien porque le han robado el móvil, bien porque tiene problemas con su cuenta bancaria o porque no puede hacer frente al pago de unas facturas urgentes.

Por ambos motivos y bajo el falso pretexto de la premura, les piden que realicen una transferencia bancaria de inmediato. Así los padres, sin pensarlo ni constatar la información, realizan el pago a los estafadores, pensando que es su hijo. Poco tiempo después, descubren que su hijo se encuentra bien y que ellos han sido víctimas de una estafa.

'MODUS OPERANDI'

Los autores contactan con las víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea para comunicar a los padres que han tenido problemas con el pago de alguna factura, que su tarjeta de crédito se ha bloqueado y no pueden sacar efectivo o que ha perdido su teléfono y tiene que comprarse otro. En ocasiones, suele coincidir con que los hijos se encuentran residiendo en el extranjero, por lo que los padres no dudan en realizar las transferencias urgentes.

QUÉ HACER PARA NO SER VÍCTIMA DE ESTA ESTAFA

-Si se ponen en contacto con usted y le comunican que su hijo o hija se encuentra en una situación de peligro, primero contacte con él o ella antes de hacer cualquier otra cosa.

-Permanezca tranquilo y no actúe sin pensar.

-Los delincuentes siempre usan el falso pretexto de la urgencia y de la prisa para no dejarle tiempo para pensar. Si alguien le contacta con este falso pretexto desconfíe.

-No realice transferencias bancarias sin saber su destino. Asegúrese bien a quién van dirigidas.

-Sospeche si en el mensaje que recibe existen faltas de ortografía o falta de concordancia entre las frases.

-Si ya ha sido víctima de la estafa, interponga denuncia en la Oficina de Denuncias (ODAC) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y aporte el mayor número de información para facilitar la labor de los investigadores, como capturas de pantalla, capturas de los SMS o foto.