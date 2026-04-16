La Policía Nacional proporciona consejos de prevención durante la campaña de la declaración de la Renta 2025

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, se quieren proporcionar unos consejos básicos para la prevención de diferentes estafas durante la campaña de presentación de la Declaración de la Renta 2025.

Se han detectado algunas denuncias de personas a las que se les ha suplantado la identidad y que al realizar el borrador de su declaración, han observado unas ganancias económicas en juegos online que ellos no han realizado. Por lo que podría ser víctima de un delito de suplantación de identidad.

En estos casos, han de llevar a cabo unos pasos concretos antes de interponer una denuncia en las dependencias policiales. En los últimos días se han recibido algunas denuncias, en las que las víctimas manifestaban que al comprobar los datos fiscales de este año, se habían percatado de unas ganancias de juegos online no reconocidas por ellos.

Se trataba de unas ganancias obtenidas en apuestas online y debían tributar por ellas, mientras que ellos no las habrían realizado, sino que alguien habría suplantado su identidad para hacerse pasar por él y evadir el pago de esas ganancias.

MODUS OPERANDI

Los estafadores, suplantan las identidades para registrar a personas en casas de apuestas (tanto físicas como en Internet). Una vez que cuentan con los datos del DNI de sus víctimas, los estafadores los usan para realizar apuestas, logrando que las ganancias se dirigiesen a sus propias cuentas mientras las obligaciones fiscales recaían sobre las personas cuya identidad ha sido suplantada.

Si ha sido víctima de alguna suplantación de identidad debe obtener el certificado anual de movimiento de juego o también llamado 'informe de transacciones' del año que desee. Desde la página de Servicio PACS de la Dirección General de Ordenación del Juego.

- Interponer una denuncia en la Policía Nacional, en cualquier Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC), que están disponibles al público 24 horas al día y todos los días de la semana.

- Reflejar en el cuerpo de la denuncia el certificado anual de movimiento de juego correspondiente al año en el que le han suplantado la identidad. Manifestar en la denuncia que la realiza siguiendo el Protocolo PACS. Otras estafas Existen otras estafas relacionadas con la Declaración de la Renta, como el envío de SMS (mensajes de texto) falsos (SMISHING) manifestando que la víctima tiene una cantidad de dinero de la devolución de la Renta aún sin cobrar y que debe pinchar en ese enlace para rellenar algunos datos de carácter personal y poder así cobrar la devolución; el envío de correos electrónicos (PHISHING) con algunos datos personales de las víctimas acompañados de algún enlace que les lleva a sitios web no seguros para acabar de cumplimentar otros datos de carácter personal y hacerse con las claves personales.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

-No pinche en enlaces que le lleguen a través de SMS o correos electrónicos. Inicie sesión a través de sitios oficiales y no a través de enlaces que no sabe dónde le llevan.

-No proporciones datos personales a través de sitios web ni a través de llamadas telefónicas.

-La Agencia Tributaria nunca le va a pedir sus datos personales porque ya los tiene.

-No envíe copia de su DNI a cualquier persona, tenga precaución a la hora del envío y si lo hace, hágalo pixelando los datos que no sean necesarios.