Un Policía Nacional salta al Ebro para auxiliar a una mujer y la salva con ayuda de otros agentes y buzos de bomberos

Río Ebro - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer salvó su vida, en la madrugada del sábado, al ser auxiliada primero por dos policías nacionales y, después, buzos de bomberos tras haber caído al río Ebro, a la altura del Tanatorio Mémora, en una acción coordinada también con la Policía Local.

Tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional, poco después de la una de la madrugada del sábado, el 091 recibió un aviso de socorro en el que, por teléfono, un testigo alertaba de la caída al rio Ebro de una persona.

Inmediatamente, se dio aviso a los agentes en activo y se alertó, a la vez, a Bomberos y los Recursos Sanitarios. A los "pocos minutos" llegaron dos policías nacionales que pudieron ver a la mujer y fueron los primeros en intervenir.

Pronto se dieron cuenta del peligro al ver que era una zona en la que el cauce se flanquea por un muro inclinado inaccesible, de unos tres metros de altura, y una barandilla, ha relatado la Policía Nacional incidiendo en que, en ese lugar, no era posible salir del río sin ayuda y, además, había cerca una cascada.

Los agentes intentaron, primero, con una cuerda que la mujer se agarrase a la misma para sacarla; pero ella no la cogía, estaba siendo arrastrada por la corriente y se hundía.

Uno de los agentes de Policía Nacional, "a pesar del riesgo que conlleva", se lanzó al agua desde la barandilla, alcanzándola y sujetándola para acercarla al muro.

El agente la mantuvo a flote con la ayuda de la cuerda hasta que acudieron al lugar otros agentes de Policía Nacional y Local, que actuaron de forma coordinada lanzando cuerdas y flotadores.

La mujer y el agente "permanecieron en el agua durante varios minutos" y tuvo que lanzarse al río otro policía nacional para ayudar a ambos y mantener, entre los dos, a flote a la mujer.

En ese momento, tuvieron que soportar los tres la baja temperatura del agua y el caudal del río hasta que dos buzos de bomberos de Logroño, a las 01:56 horas, se lanzaron y pudieron ayudar a la mujer remontando el río. La mujer tuvo que ser trasladada por los recursos sanitarios al hospital con síntomas de hipotermia.