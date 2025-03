El portal de participación de Logroño "está en renovación" y volverá a estar en marcha "en el menor tiempo posible"

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño está revisando, de forma conjunta con la Federación de Asociaciones de Vecinos, la plataforma de participación municipal, "con vistas a su renovación y adaptación", con idea de que esté lista "para cuando haya que abordar los próximos presupuestos participativos".

Así lo ha asegurado este miércoles, la portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz, a preguntas de los medios de comunicación, después de que, esta misma mañana, el Grupo Municipal del PSOE haya denunciado que esta plataforma no se encontraba en funcionamiento.

"Realmente no es que no funcione -ha explicado Sanz-, sí que es cierto que actualmente no está habilitado, pero es por una cuestión de que estamos en reuniones con la Federación de Asociaciones de Vecinos, precisamente porque vamos a mejorar esa plataforma de participación y queremos que esté lista para cuando haya que abordar los presupuestos participativos".

Por ello, ha dicho que "se está trabajando de manera coordinada con ellos y lo que se va a hacer es revisar esa plataforma de participación y en el momento que todo ello esté establecido y acordado con la Federación, pues entonces se pondrá en funcionamiento y les daremos oportunamente cuenta de cuál va a ser el acceso o cuál va a ser la referencia para poder acceder a la misma".

"Por lo tanto, no se trata de que esté inhabilitada, sino, como digo, se está renovando, se está mejorando, pero sí que hay un periodo ahí de carencia que evidentemente requiere, como decimos, esa adaptación", ha insistido.

De todas formas, Sanz ha recordado que "el Ayuntamiento de Logroño sigue teniendo operativa su página web, que evidentemente cualquier consulta, cualquier reclamación o cualquier queja que se quiera trasladar por parte de cualquier logroñés o logroñesa, se puede hacer a través del canal habitual de la página web del Ayuntamiento".

Respecto al tiempo que va a tardar en estar operativa de nuevo la plataforma, la portavoz ha manifestado que "esperemos que sea el mínimo posible, estamos trabajando precisamente de una manera celérica para que esto se solucione".

"Pero insisto -ha incidido-, lo que sí que tiene que tener en este caso, claro, los vecinos de Logroño, es que el Ayuntamiento de Logroño sigue teniendo operativa su página web para cualquier consulta o para cualquier queja que se quiera formular".

"El tiempo será el mínimo posible, pero sí que, como decimos, estamos en ese periodo de mejora y adaptación. Pedimos en ese sentido un poquito de paciencia, porque todo lo que requiere una mejora, verdad, a veces tiene esta, bueno, pues esta implicación", ha concluido.