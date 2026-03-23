El PP anuncia querella contra Tezanos por posible delito electoral con el CIS al buscar "inflar" y "beneficiar" al PSOE

Archivo - La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una reunión con los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamento Europeo para abordar iniciativas y exigir transparencia al Ejecutivo por el caso ‘Tito Berni’, en la sed - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que su partido va a presentar una querella contra el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, porque su objetivo es "inflar" y "beneficiar" al PSOE que dirige Pedro Sánchez. Según ha resaltado, el objetivo es "alterar" la voluntad de los ciudadanos y con ello "influir" en los resultados de las urnas.

"Cuando hablamos del CIS no hablamos de demoscopia, hablamos de manipulación y ante ello acudimos a la Justicia", ha declarado Gamarra, que considera que debe haber no solo responsabilidades políticas sino también penales.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha denunciado una "utilización partidista" de este organismo "a favor" de Pedro Sánchez y ha subrayado que debe tener "consecuencias" porque los sondeos de Tezanos, ha dicho, pretenden "fallar" de forma "deliberada" para "anular la voluntad de los electores". "Y eso es estar al servicio de Sánchez", ha aseverado.

En este sentido, Gamarra ha afirmado que se busca "inflar" al PSOE y para ello se unan "recursos públicos para manipular y dirigir la opinión pública", algo que, según ha dicho, "afectan a la libre formación del voto de los ciudadanos".

Por todo ello, ha avanzado que el PP presentará una querella contra Tezanos por los indicios que existen de posible delito electoral por la "vulneración" de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en sus artículos 49 y 145.