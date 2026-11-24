PP Arnedo asegura que la nueva escuela infantil será una realidad incluida en el plan de infraestructuras educativas - PP ARNEDO

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 2 del PP de La Rioja al Congreso, Alberto Galiana, junto al presidente del PP de Arnedo, Jesús Rubio, ha mantenido recientemente en Arnedo una reunión con profesionales de la educación de la Rioja Baja, donde ha explicado el programa electoral del PP en materia de Educación, que apuesta por "la cultura del esfuerzo, prestigiar la actividad docente y su autoridad y fortalecer la excelencia", y han repasado las principales actuaciones en Arnedo a lo largo de esta legislatura.

En el transcurso de este encuentro, Galiana, consejero de Educación hasta hace unas semanas, ha subrayado el compromiso permanente del Gobierno de La Rioja con Arnedo y, en concreto, con una nueva escuela infantil que se va a construir en Arnedo en la próxima legislatura, después de que el anterior Gobierno socialista se olvidara totalmente del proyecto.

Una actuación que incluso podría haberse visto beneficiada con unos fondos europeos que nunca planificaron para Arnedo durante la pasada legislatura.

Jesús Rubio, por su parte, ha destacado el compromiso del PP con la educación infantil pública de 0 a 3 años. Así, ha recordado el compromiso manifestado en el Parlamento por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, de construir un nuevo centro en la ciudad más moderno, adaptado y accesible. "Arnedo va a contar con una nueva escuela infantil; nos hemos comprometido y está incluida en el nuevo plan de infraestructuras educativas 2027-2031".

REFORMA EN EL IES CELSO DÍAZ, PRÓXIMA INTERVENCIÓN

A lo largo de esta legislatura, con el PP al frente del Ejecutivo riojano, se han llevado a cabo numerosas actuaciones en los cinco centros públicos de la ciudad, que suman un total de 2,5 millones de euros. Entre ellas, destaca la reforma de la instalación de calefacción y la cubierta del polideportivo del IES Celso Díaz; la mejora de la envolvente, la cubierta, la sustitución de carpinterías y la instalación fotovoltaica del IES Virgen de Vico; la sustitución del sistema de calefacción del colegio Antonio Delgado Calvete; la instalación de dos módulos provisionales para dar cobertura a toda la demanda en la escuela infantil, o la próxima intervención en 2027 en el IES Celso Díaz para reformar el patio trasero del Edificio Isasa.

"La educación es una prioridad y Arnedo necesita instalaciones educativas modernas y adaptadas a las necesidades de sus alumnos y profesionales. Durante esta legislatura se han destinado 2,5 millones de euros aproximadamente a mejorar nuestros centros públicos y vamos a seguir trabajando para que estas inversiones tengan continuidad, con actuaciones como la reforma del patio del Edificio Isasa del IES Celso Díaz y la futura construcción de una nueva escuela infantil", ha puntualizado el portavoz del PP arnedano.

Además, Rubio también ha subrayado que siguen trabajando en la implantación en Arnedo de una titulación profesional especializada en la fabricación y montaje de muebles, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales del sector.

PROGRAMA ELECTORAL

En el ámbito nacional, Galiana ha lamentado que la actual ley de educación socialista ha deteriorado el sistema en España, tal y como evidencia el último informe PISA. Un deterioro al que no es ajeno el sistema educativo riojano, ya que el anterior gobierno de Concha Andreu debilitó aún más el sistema eliminando horas de las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. Una situación que el actual Gobierno de Gonzalo Capellán ha revertido recuperando las cuatro horas semanales de estas asignaturas.

Respecto al proyecto del PP, Galiana especificó durante el encuentro que, además de fortalecer el grado de Educación, "hay que profesionalizar los equipos directivos; disminuir la carga burocrática; defender jurídicamente por parte de la Administración a un profesor agredido; fortalecer los centros de educación especial, la atención a la diversidad y el protocolo escolar contra el acoso escolar".

También defendió la necesidad de recuperar la exigencia y los refuerzos personalizados, la libertad educativa y el fortalecimiento de la excelencia, garantizar el castellano como lengua vehicular, y extender a todo el país la gratuidad de 0 a 3 años con financiación estatal al 50 %.

Así, ha considerado que "con estas medidas intentamos dar la vuelta a una situación muy dañada; creo que es un programa esperanzador, un proyecto basado en hechos y consensuado con la comunidad educativa".

Del mismo modo, Galiana ha repasado algunos de los principales hitos de esta legislatura, entre ellos el incremento del 25 % del presupuesto educativo, el mayor número de docentes de la historia, la apuesta por las infraestructuras, el incremento de las becas comedor y la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.

También ha destacado la gratuidad de la primera matrícula de los estudios oficiales de grado en la Universidad de La Rioja, en la UNED, así como de las enseñanzas superiores equivalentes al grado impartidas en la ESDIR. A estas medidas se suman las ayudas destinadas a cursar titulaciones universitarias que no se imparten en La Rioja.

"Hablamos de un presupuesto sin precedentes, una apuesta histórica desde el diálogo permanente con la comunidad educativa y la consecución de acuerdos importantes con los interinos, con una oferta de empleo histórica, así como con la apuesta por el bilingüismo, la formación en materia tecnológica y la libertad de centro", ha concluido.