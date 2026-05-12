PP de Arnedo "reafirma su compromiso con los mayores" y apuesta por un nuevo Centro de Participación Activa en la ciudad

El presidente y portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio - PP DE ARNEDO

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se suma este martes a la celebración del Día de las Personas Mayores de Arnedo, "trasladando su reconocimiento y agradecimiento a todas las personas mayores de la ciudad, poniendo en valor su esfuerzo, dedicación y contribución al desarrollo de Arnedo a lo largo de toda una vida".

Desde el PP destacan "la importancia de seguir impulsando políticas e iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, fomentando espacios de convivencia, actividad y participación social".

En este sentido, el presidente y portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio, señala que "desde el inicio de esta legislatura, venimos manteniendo un contacto permanente con usuarios y colectivos vinculados al Centro de Participación Activa, escuchando sus necesidades e inquietudes y constatando la necesidad de contar con unas instalaciones más amplias, modernas y adaptadas a la demanda y a la realidad actual de Arnedo".

Desde el PP subrayan que el Centro de Participación Activa de Arnedo "es uno de los más activos de toda la comunidad autónoma, que desarrolla una amplia programación diaria que lo ha convertido, desde hace años, en un imprescindible punto de encuentro para muchas personas mayores de la ciudad". En sus instalaciones se desarrollan talleres, actividades de gimnasia y envejecimiento activo, servicios relacionados con el bienestar y el cuidado de la salud, además de contar con un bar-restaurante que ejerce también como espacio de convivencia.

Por todo ello, los populares consideran que "el notable crecimiento de la actividad y el número de usuarios hace más que evidente la necesidad de contar con unas instalaciones más amplias que permitan ofrecer mejores servicios y mayores comodidades, así como seguir fortaleciendo la vida social y participativa que ya existe en torno al actual centro".

"Las personas mayores son un pilar fundamental de nuestro patrimonio social e identitario. Por ello, los servidores públicos tenemos la responsabilidad y la obligación moral de estar a su altura, de reconocer su legado y de trabajar para devolverles, con hechos, todo lo que han aportado a lo largo de su vida para construir esta ciudad", explica Jesús Rubio.

Un reconocimiento que implica "impulsar políticas que mejoren su calidad de vida, garantizar servicios adecuados y promover espacios donde puedan seguir participando activamente". Por ello, el PP de Arnedo trabaja ya para dotar a Arnedo en los próximos años de un nuevo Centro de Participación Activa.

"Queremos que Arnedo cuente con un nuevo espacio moderno, accesible y preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de nuestros mayores. Así se lo hemos trasladado al Partido Popular de La Rioja, con quien estamos trabajando para que se incluya en el proyecto político y de región para la próxima legislatura", ha explicado Rubio.

Desde el Partido Popular consideran que este proyecto "supondría una mejora importante de los servicios públicos para la ciudad, y es una nueva muestra del compromiso que este partido tiene con quienes tanto han aportado al crecimiento y desarrollo de Arnedo, apostando por una ciudad más preparada, accesible y pensada también para sus mayores".