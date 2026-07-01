PP asegura que el Gobierno central socialista "incumple la Ley" y sigue sin financiar el 50% de la Atención Dependencia

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que el Gobierno central socialista "incumple la Ley y sigue sin financiar el 50 % de la Atención a la Dependencia en La Rioja. Esa es la cruda realidad, pese a los intentos de los dirigentes socialistas riojanos por edulcorarla, como el que hoy ha protagonizado la diputada regional del PSOE, María Somalo".

Los 'populares' aseguran que lejos de sumarse a la mayoría social de La Rioja en su legítima reivindicación al Gobierno de España que cumpla con lo que es justo para nuestra comunidad, "los dirigentes socialistas riojanos escogen el bando de Pedro Sánchez, en detrimento de La Rioja y los riojanos".

"Conformarse con el mínimo, una aportación correspondiente a 2026, y mirar para otro lado mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez cofinancia al 50 % con otras comunidades autónomas deja en evidencia a un PSOE que siempre antepone la supervivencia de Sánchez a los riojanos".

La diputada regional socialista María Somalo, que fue directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja entre 2020 y 2022, "debería saber que desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia, el Gobierno Central acumula un déficit considerable con La Rioja en materia de aportación de fondos para cubrir la mitad de los gastos derivados de la prestación de servicios, tal y como establece el espíritu de la propia norma. Una deuda contraída con La Rioja que se estima ronda los 140 millones de euros".

Precisamente por eso, el gobierno regional del PP "continúa reclamando que el Estado asegure para La Rioja, de manera estable y con carácter indefinido, la cofinanciación del 50 % del sistema, tal y como el Gobierno central socialista ya hace con el País Vasco".

Un compromiso que debiera extenderse también al resto de las comunidades autónomas.

Por tanto, finalizan desde el PP, "mientras la diputada Somalo no para de recurrir a los mismos argumentos de siempre para trasladar a la opinión pública una imagen de la dependencia que en absoluto se corresponde con la realidad, los datos certifican que La Rioja es la Comunidad Autónoma que más recursos destina para cuidar a las personas dependientes, con 7.537 euros por cada una atendida, lo que supone 1.500 euros por encima de la media".

Y si la actual legislatura comenzó con ochocientas plazas para personas dependientes en centros de día, acabará con un millar." La desinstitucionalización, así como garantizar una cobertura adecuada de los servicios en toda la comunidad especialmente en las zonas rurales, son las principales claves del éxito de las políticas sociales del Gobierno regional liderado por Gonzalo Capellán, que también está comprometido con la formación continua de los profesionales del sector y con la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la prestación de la dependencia".