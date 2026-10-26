El PP asegura que la incorporación de enfermeras a sus nuevos puestos "estaba planificado sin que pierdan derechos"

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que la planificación de la incorporación de enfermeras a sus nuevos puestos de trabajo ha consistido en simultanear varios procesos y ha sido fruto de un cuidadoso planeamiento que comenzó hace varios meses en la Dirección de Recursos Humanos del SERIS, en colaboración con los propios sindicatos representantes de Enfermería. "Algo completamente planificado para que ni las profesionales perdieran derechos ni los pacientes se vieran afectados en su atención sanitaria".

En contra de lo afirmado este lunes por el PSOE riojano con el único propósito "de tratar de desinformar a la población, el proceso se ha realizado para evitar que las profesionales perdieran ni un solo día efectivo de trabajo y no se interrumpiera tampoco de manera abrupta su carrera profesional".

En ningún caso "ha habido falta de previsión" como ha afirmado hoy de forma "torticera" el diputado regional socialista Legarra, porque todas las personas que cumplían tres años como interinas en 2026 ya sabían que, por la conocida como 'Ley Iceta' aprobada por ese ministro socialista en el año 2021, "tenían que cesar obligatoriamente el 22 de octubre. Y no solo eso, sino que, además, fueron debidamente notificadas de esta circunstancia hace ya meses".

En cualquier caso, "recordamos al PSOE que la plantilla de Enfermería del SERIS se ha incrementado como nunca a lo largo de la presente legislatura: de 1.272 profesionales en enero de 2023 con un gobierno del PSOE, hemos pasado a 1.510 en enero de 2026 (131 del Hospital Universitario de Calahorra) bajo el ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán".

"Incluso tenemos una de las ratios de Enfermería más altas de España, siendo la única comunidad con más de una enfermera de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes, según datos oficiales del propio Ministerio de Sanidad, que también ha certificado que en Atención Hospitalaria estamos por encima de la media del país con 3,75 profesionales por cada 1.000 habitantes", afirman los 'populares'.

Además, el refuerzo de las plantillas está siendo otra de las áreas prioritarias para el gobierno regional del Partido Popular, debido al déficit de profesionales sanitarios que arrastra España y que el gobierno central socialista ha sido incapaz de solucionar. De hecho, el SERIS confirmó a mediados de junio la mayor oferta de empleo público de su historia, con 1.182 plazas, 365 de ellas nuevas para Enfermería, fruto del esfuerzo del gobierno regional del PP por estabilizar los puestos de trabajo y de su afán por fortalecer su capital humano.

A pesar de ello, los dirigentes socialistas riojanos "siguen instalados en la manipulación y la crítica permanente para no reconocer tampoco los más que evidentes avances conseguidos en el área de Recursos Humanos del Servicio Riojano de Salud. Entre otros, el reciente acuerdo firmado con los sindicatos, incluidos los de Enfermería, en el que se incluyen significativas mejoras laborales, muy específicamente para este colectivo".