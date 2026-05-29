El PP asegura que "ningún Ayuntamiento interesado se ha quedado fuera del Plan Corresponsables"

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja ha querido dejar claro que el Ejecutivo autonómico liderado por Gonzalo Capellán "tiene un compromiso firme con el apoyo a las familias riojanas con independencia del municipio donde residan y en todos los ámbitos, también en el de la conciliación de la vida familiar y laboral".

En este sentido, la aportación regional anual al Plan Corresponsables (700.000 euros), impulsado por el Ministerio de Igualdad, es prueba evidente de esa apuesta, "máxime cuando ese esfuerzo regional permite que ningún municipio riojano que quiera ofrecer este recurso de conciliación a sus familias se quede sin él".

"Esa es la realidad, que no se puede alterar de manera interesada como pretende el PSOE. Así, en contra de lo que han asegurado hoy los dirigentes socialistas riojanos, si el Plan Corresponsables no se ha ejecutado al cien por cien es por el aumento de la carga burocrática y por la nueva tasa impuestas por parte del Estado, en ningún caso puede atribuirse a la falta de gestión del Gobierno regional, más bien al contrario".

Gracias a la gestión del Gobierno de La Rioja, prosiguen los 'populares', "en lo que va de legislatura, se ha incrementado notablemente el número de ayuntamientos adheridos al Plan, que ha pasado de una treintena a más de un centenar, acercando así recursos de conciliación y corresponsabilidad a muchas más familias riojanas".

"MALA CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA Y TRABAS"

"Si el Plan Corresponsables no se ejecuta en su totalidad no es por falta de interés del Gobierno riojano o de los municipios de nuestra comunidad, como falsamente afirma el PSOE, sino por la mala configuración del programa y por las trabas impuestas que han reducido su atractivo y, por tanto, la demanda".

El análisis "interesado" ofrecido por los dirigentes socialistas riojanos sobre el grado de ejecución del plan "no se corresponde con la realidad, como pueden atestiguar los propios responsables municipales".

"Un análisis mínimamente riguroso debe hacerse teniendo en cuenta factores objetivos que condicionan el desarrollo del propio programa, no considerando por separado cifras y porcentajes sin analizar las causas reales que provocan esos resultados y su contexto", afirman desde el PP.

"Sin Presupuestos Generales del Estado desde hace ya tres años, circunstancia que también está provocando un problema de financiación para las comunidades autónomas, también en este ámbito al tener que aportar un 25 % de fondos propios al desarrollo de este plan, tratar de manipular la realidad para culpar a otra administración de la irresponsabilidad del Gobierno central del PSOE resulta reprochable".

Con todo ello, finalizan, "si esta región avanza a todos los niveles, también en el social y en especial en el ámbito de la conciliación, es principalmente por el compromiso en la materia y la buena gestión del Gobierno regional del PP".