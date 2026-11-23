LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que será el Gobierno regional del Partido Popular "el que ponga en marcha el nuevo Centro Integrado Público de Formación Profesional de Calahorra, a pesar de las mentiras proferidas este lunes por la ministra Tolón y los portavoces del PSOE riojano, que siguen queriendo atribuirse la autoría de un proyecto diseñado, licitado y adjudicado en su totalidad por el Ejecutivo regional del Partido Popular".

Lo único que puede "arrogarse" el Partido Socialista es la elección de los terrenos para su construcción definitiva en el solar de una antigua fábrica de envases metálicos. Porque la génesis del proyecto, que data de febrero del año 2018, "lleva las firmas del entonces consejero de Educación, hoy candidato del PP al Congreso, Alberto Galiana, y del por aquel entonces alcalde de Calahorra Luis Martínez Portillo, también del Partido Popular".

En aquel momento," y ante la imperiosa necesidad de mejorar la oferta de plazas para estos estudios y de espacios del IES 'Valle del Cidacos' de Calahorra para poder impartirlos, se estaba buscando una parcela adecuada para acometer la actuación".

Fue en enero de 2019 cuando Galiana y Portillo anunciaron que el centro se construiría en dos parcelas municipales situadas junto al Centro Joven, si bien dicha ubicación fue finalmente reemplazada por la actual durante el mandato del PSOE tanto en el ayuntamiento como en la comunidad autónoma.

Por tanto, "y al igual que sucedió durante la pasada legislatura con otros muchos proyectos que fueron anunciados a bombo y platillo por el PSOE sin tan siquiera llegar a planificarlos con un mínimo de convicción y solvencia, va a ser el gobierno del Partido Popular el que convierta en realidad un proyecto cuyas obras comenzarán a principios de 2027, costarán 42 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 26 meses".

"Lo que no han contado este lunes a los medios de comunicación ni la ministra Tolón ni los responsables del PSOE riojano es que lo poco que hicieron lo hicieron mal, porque había un proyecto inicial que sufrió una parálisis administrativa, hubo también condicionantes técnicos que desbloquear, fue necesario actualizar necesidades educativas, escuchar al profesorado y adecuar el diseño que apenas esbozaron las socialistas Andreu y Garrido a la nueva realidad de la Formación Profesional en La Rioja Baja. Que es, exactamente, lo que ha hecho este Gobierno liderado por Gonzalo Capellán".

Gracias a una gestión técnica que siempre ha tenido en cuenta la trazabilidad administrativa del proyecto y que ha sido capaz de desbloquear problemas técnicos que el PSOE dejó sin resolver, como la demolición del gran número de construcciones existentes en la parcela que impedían disponer del estudio geotécnico y del informe arqueológico preceptivo, el futuro CIPFP de Calahorra acogerá un amplio número de familias profesionales como Comercio y Marketing; Administración y Gestión; Sanidad; Instalaciones y Mantenimiento; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Informática y Comunicación; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Por todo lo expuesto, "recordamos al PSOE que en el programa electoral del PP está incluida la colaboración entre el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas para financiar plazas de Formación Profesional, que es lo que verdaderamente necesita La Rioja de una ministra de educación: financiación acorde a las necesidades y no mentiras".

El nuevo Centro Integrado de FP de Calahorra "no debe ser utilizado como arma de confrontación política por quienes fueron incapaces de hacerlo realidad. Se trata de una gran obra educativa que supone una apuesta por la igualdad de oportunidades, por la cualificación profesional, por el futuro de nuestros jóvenes, por las empresas que necesitan talento y por el desarrollo de La Rioja Baja".

"Una inversión que mira al empleo, al territorio y al futuro y que, más allá de la palabrería del PSOE riojano, su autoría corresponde, íntegramente, al Partido Popular".

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA RIOJA

Al margen de interpretar "a su antojo", siguiendo en todo momento las directrices de los dirigentes socialistas riojanos, la información sobre el centro de FP de Calahorra, la ministra Tolón "también ha faltado a la verdad al referirse a las políticas de educación inclusiva que desarrolla el gobierno del PP en La Rioja".

Por ello "nos vemos en la obligación de recordarle que La Rioja es referente nacional en educación inclusiva, con programas específicos para ayudar a niños con necesidades especiales, y que las comunidades del Partido Popular se opusieron en su día al muy deficiente plan del gobierno central socialista porque, una vez más, ni incorporaba memoria económica ni planteaba tampoco un análisis riguroso de la situación".

"De ahí que no aceptemos ni una sola lección del Partido Socialista en este sentido porque, gracias a la correcta planificación del ejecutivo regional del PP, la educación riojana goza de muy buena salud y es ejemplo de buena gestión educativa en todos los ámbitos, también en el inclusivo", concluyen los 'populares'.