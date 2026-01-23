El PP asegura que trabaja "por un entorno más accesible, moderno y consensuado"

LOGROÑO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Logroño lamenta que el PSOE "vuelve a intentar hacer política con titulares y con prisas, pero Logroño necesita gestión seria y proyectos de verdad".

Por ello, indica, "lo primero que conviene recordar es que ellos dejaron, justo antes de las elecciones, un simple 'render' pagado con dinero municipal para hacer campaña, pero sin proyecto redactado, sin tramitación real y sin plazos materialmente viables para ejecutar una obra de esta envergadura".

Así las cosas, explican los 'populares', "no es que el Partido Popular 'renunciara' a nada por capricho: es que el PSOE comprometió a la ciudad con unos fondos europeos que eran imposibles de materializar tal y como lo habían planteado, y eso es una irresponsabilidad".

"Frente a ese urbanismo de anuncio, el Gobierno de Conrado Escobar está trabajando con una visión global y coherente de todo el entorno, empezando por la antigua Estación de Autobuses. Ese ámbito va a transformarse paso a paso, con actuaciones que mejoren la movilidad real del barrio: la futura peatonalización del tramo de Belchite, la conexión con el Parque del Carmen y una mejora clara de los itinerarios ciclopeatonales entre el Carmen, la Alhóndiga y el propio centro. Eso es planificación urbana, no ocurrencias".

Además, recuerdan, la reforma de San Antón "que el PSOE pretendía imponer no contaba con el respaldo de vecinos ni comerciantes de la zona, algo que demuestra, una vez más, su forma de actuar de espaldas a la calle".

Frente a eso, prosigue la nota de prensa, "este equipo de Gobierno sí ha escuchado y dialogado, manteniendo hasta tres reuniones presenciales con los principales afectados para valorar con ellos una reorganización y una reforma realista y útil de la calle".

"Vecinos y comerciantes conocen de primera mano que la rotonda es el primer paso de esa transformación y que la remodelación completa de San Antón será una realidad una vez finalice esta actuación, avanzando con planificación, consenso y visión de futuro".

Y, además, la rotonda de Vara de Rey "no es un 'capricho': es una actuación necesaria para mejorar las conexiones del transporte urbano e interurbano con la nueva estación de autobuses, abierta gracias a la gestión municipal del PP, y que tiene potencial para convertirse en un verdadero nodo intermodal".

El proyecto incluye también la reurbanización completa de la plaza Donantes de Sangre y el tramo de Pérez Galdós con San Antón mediante plataforma única, como antesala de una futura reforma integral de la calle.

"Es decir: se actúa ya, con soluciones útiles y medibles. Por último, conviene ser rigurosos con el relato sobre Inditex: los cierres de tiendas se están produciendo en toda España por una reestructuración interna de la propia compañía, y no se pueden usar como excusa para tapar la falta de trabajo y de proyecto que dejó el PSOE en San Antón. Logroño merece menos ruido y más hechos, y eso es lo que está haciendo este equipo de Gobierno", finalizan.