PP critica que PSOE "ha vuelto a poner de manifiesto su gestión tropezada, improvisada y partidista" en calle Lardero

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes que "en la confluencia de las calles Lardero y Vitoria, el Partido Socialista ha vuelto a poner de manifiesto su gestión tropezada, improvisada y partidista: tras años de la más absoluta desidia con los vecinos de estas calles, hoy, tras la licitación de la remodelación, salen a buscar un minuto de prensa".

En un comunicado, los 'populares' señalan que "durante el mandato de Hermoso de Mendoza, no solo dejaron abandonadas las mejoras urbanas más necesarias, sino que tampoco presentaron una sola propuesta concreta a la ciudadanía".

"Ahora -continúan- que el PP ha priorizado lo urgente -asegurando el inicio de las obras de mejora en Lardero y Vitoria- y ha licitado un proyecto serio y consensuado con los vecinos, el PSOE opta por retrasar y confundir a la ciudadanía con excusas vacías".

Así, apuntan que "si bien es cierto que la última experiencia de un concejal socialista en una reunión vecinal no fue ideal", se preguntan "¿por qué Iván Reinares y Kilian Cruz no asistieron a las Asambleas donde podían haber defendido sus ideas? ¿por qué no fueron capaces de presentar ni un solo documento, ni un solo plano, ni una sola alternativa viable durante toda una legislatura?"

Para finalizar al respecto, el Partido Popular de Logroño reitera "su compromiso con la transparencia, la eficacia y el diálogo real con los vecinos, seguiremos trabajando sin descanso para que nuestra ciudad avance y recupere los cuatro años de tiempo perdido".