PP dice que la alcaldesa de Villamediana "agota su crédito" y "no tiene ya más miembros de la lista a quienes recurrir"

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa socialista de Villamediana de Iregua, Ana Belén Martínez, "agota su crédito (la candidatura con la que se presentó en 2019 a las Elecciones Municipales) apenas superado el ecuador de la Legislatura, tras producirse dos nuevas renuncias y la toma de posesión, hoy, jueves, de los cuatro últimos integrantes de la candidatura socialista como nuevos concejales de Villamediana de Iregua".

Martínez va camino de superar la marca de Concha Andreu. Si la Presidenta ha cambiado al 80 por ciento de los altos cargos con los que llegó al Gobierno de La Rioja en 2019, la alcaldesa de Villamediana de Iregua ha visto como en apenas dos años 6 de sus concejales han dimitido y 3 integrantes de la candidatura municipal han renunciado a tomar el acta de concejal. 9 de un total de 15 integrantes, nada más y nada menos que un 60 por ciento.

Desde el Grupo Municipal Popular damos la bienvenida a la corporación municipal a los cuatro nuevos ediles con la esperanza de que el desgobierno instaurado en Villamediana de Iregua "no frustre sus aspiraciones de trabajar por la localidad". "Si no lo hace el caos instalado en el Gobierno Municipal, ya se encargará de hacerlo la propia Alcaldesa, que no parece tener la intención de recompensar su lealtad encargándoles labores de entidad", ha destacado el PP.

Del mismo modo, el Grupo Municipal Popular ha criticado "una vez más las ocurrencias de la Alcaldesa que perjudican la adecuada conciliación de la vida familiar y laboral de los concejales de la corporación". "El Pleno de hoy se ha convocado a las 17,30 horas, otros se celebran a las 9.00 de la mañana o las 13 del mediodía, rompiendo así la tónica general de pasadas legislaturas donde se consensuó las 20,00 horas como la más adecuada para todos los miembros de la Corporación", ha concluido.