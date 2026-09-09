PP dice que el refuerzo de presupuesto, personal y servicios desmonta "el falso relato de PSOE" sobre hospital Calahorra

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

"El Gobierno regional del PP continúa dotando de más presupuesto, profesionales y servicios el sistema público de salud de La Rioja, del que forma parte el Hospital Universitario de Calahorra, desmontando el falso relato del PSOE riojano, que intenta seguir desprestigiando el centro con fines exclusivamente partidistas".

Desde el PP indican que el presidente riojano, Gonzalo Capellán, confirmó hace una semana en el Parlamento regional, durante el Debate sobre el Estado de la Región, "la apuesta firme y decidida del Ejecutivo regional por la sanidad y las políticas sociales mediante nuevos proyectos e inversiones de las que también se verá beneficiado el Hospital Universitario de Calahorra".

Pese a la realidad, "el diputado regional socialista González de Legarra persiste en su estrategia de cuestionar la acertada gestión de una infraestructura sanitaria que lleva casi 26 años siendo referente sanitario y orgullo para decenas de miles de riojabajeños".

"Porque en contra del falso relato que el PSOE riojano ha ido vertiendo sobre el Hospital de Calahorra desde que abrió sus puertas hace más de 25 años, sus pacientes nunca han tenido que pagar para acudir a sus consultas, como en su día llegó a afirmar el PSOE, ni jamás nadie en el PP se ha planteado desmantelar ninguno de sus servicios".

Más bien "todo lo contrario", puesto que "si algo ha hecho el Gobierno regional del PP ha sido resolver adecuadamente su nuevo modelo de gestión una vez integrado en el SERIS, reforzar el hospital, incrementar su presupuesto, ampliar consultas y servicios y aumentar su plantilla de profesionales para atender a sus 75.000 usuarios".

"Las continuas mentiras del PSOE no logran empañar el fortalecimiento del Hospital Universitario de Calahorra, que en los últimos tres años no ha parado de crecer en presupuesto, infraestructuras, tecnología e innovación, y que en un futuro inmediato también se verá beneficiado de la parte proporcional de los 30 millones de euros adicionales con que el Gobierno regional del PP dotará al capítulo 1 del personal sanitario en los presupuestos de 2027, o de los 70 millones más con que contará el presupuesto de Salud el año próximo respecto a 2026, hasta alcanzar los 749 millones de euros, la cifra más alta de su historia".

Resulta "paradójico" -consideran desde el PP- "que quienes defienden a la peor ministra de Sanidad que jamás ha tenido España se permitan el lujo de censurar a quienes trabajan diariamente por mejorar el ecosistema sociosanitario de nuestra comunidad".

El Partido Popular se opuso la semana pasada en el Parlamento a las propuestas planteadas por el PSOE porque "o bien ya se han aplicado al centro hospitalario o, simplemente, se mostraban ineficaces para mejorar su gestión".

"Ahora bien, el voto de nuestros diputados hubiera sido otro si el PSOE hubiese planteado instar a la ministra de Sanidad a dotar de más médicos el Sistema Nacional de Salud".

Ante ello los 'populares' recuerdan "al desmemoriado González de Legarra que en julio se incorporaron al Hospital de Calahorra 25 nuevos profesionales para seguir reforzando su cartera de servicios y continuar garantizando a los pacientes de La Rioja Baja una atención cercana y de calidad".

"Que el presupuesto asignado al centro, muy por encima de lo que le dedicaba el PSOE, se sigue ejecutando escrupulosamente, o que la mayoría de sus nuevas incorporaciones lo han hecho como plantilla del HUC y están integrados totalmente en sus servicios clínicos. Para tranquilidad de sus más de 75.000 usuarios, el centro hospitalario de referencia para toda La Rioja Baja se refuerza, incrementa su presupuesto, amplía consultas y servicios y no para de aumentar su plantilla, a pesar del déficit nacional de facultativos que es incapaz de solucionar el Ministerio de Sanidad".

Lo cierto es que 15 médicos y 10 enfermeras acaban de incorporarse a la plantilla del HUC para reforzar áreas y servicios como Urgencias, Pediatría, Alergología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Anatomía Patológica, Reumatología, Ginecología, Cirugía, Dermatología y Medicina Interna. Se trata de una nueva demostración "de la buena marcha del hospital comarcal, que está atrayendo talento y consolidando una plantilla que sigue garantizando la atención de calidad a toda La Rioja Baja".