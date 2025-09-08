El PP de Logroño acusa al PSOE de "zancadillear y sabotear las fiestas" de San Mateo

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño ha acusado al Grupo Municipal socialista de "zancadillear y sabotear las fiestas" de San Mateo tras pedir su portavoz la dimisión, o cese, del concejal Miguel Sáinz por la Terraza de San Mateo (antiguo Espacio Peñas).

"Como ya es habitual, cada vez que están en la oposición su única labor pasa por embarrar y desinformar con el único fin de hacer daño al Ayuntamiento y sin respetar ningún límite: eligen destrozar las fiestas con tal de beneficiarse políticamente de ello", han aseverado los 'populares' en nota de prensa.

Para éstos, se trata de "la peor oposición que se ha encontrado este Ayuntamiento en su historia" con una "táctica clara", que es "confundir a la gente, presionar a los técnicos de la casa y atacar cualquier iniciativa, sea o no beneficiosa para la ciudad".

Para el PP, "la campaña de acoso contra el Ayuntamiento y un procedimiento estrictamente ajustado a la legalidad ha dado sus frutos" y "han conseguido que la empresa renuncie y que Logroño se quede sin un espacio dedicado a las familias, a los jóvenes y en definitiva a disfrutar de San Mateo".

"Tras arrogarse el mérito, ahora parecen dudar: habida cuenta de las declaraciones de hoy, ya no son ellos ni su campaña instigada por acosadores los que han conseguido la renuncia", ha dicho el PP preguntándose si "por fin han entendido que reventar las fiestas no aporta rédito electoral alguno".

Desde el PP han exigido al PSOE "responsabilidad y lealtad, ya no con el gobierno, sino con los logroñeses. Que dediquen todos esos esfuerzos que ponen en sabotear las fiestas en fines beneficiosos para la ciudad".