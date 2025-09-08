El PSOE pide la dimisión o el cese de Miguel Sáinz ante el "desastre" de la Terraza de San Mateo

"Todo mal y no han empezado las fiestas", ha clamado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha pedido hoy la dimisión, o el cese, del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, tras el "desastre" de la Terraza de San Mateo, del que ha considerado "responsable".

Alonso ha ofrecido una rueda de prensa después de que la única empresa que se presentó al proceso de licitación para la Terraza de San Mateo (antiguo Espacio Peñas) haya desistido de ejecutarla.

Una decisión que se produce después de que tanto las peñas como diversas entidades de la ciudad clamaran por la falta de participación así como por el hecho de que uno de sus gestores fue condenado judicialmente así como por su implicación en un grupo neonazi.

El proceso, ha dicho el responsable socialista, ha estado "contaminado" por la acción del concejal Miguel Sainz, que ya antes de hacerse público el nombre de la empresa, y de abrirse el sobre que lo contenía, hablaba de "éxito" y del contenido de la oferta.

El socialista ha criticado cómo, "a falta de doce días escasos para que empiecen las fiestas de San Mateo, y por segundo año consecutivo, todo parece indicar que Logroño no contará con ese espacio musical y participativo que era el espacio Peñas".

"Era fácil mejorar las fiestas del 2024, pero este Partido Popular de Conrado Escobar se ha superado a sí mismo", ha aseverado.

Y es que, ha dicho, el Equipo de Gobierno no sólo "ha destrozado el modelo del Espacio Peñas" sino que, además, ha cometido otros errores que, a su juicio, hacen que esté "todo mal, y aún no han empezado las fiestas".

Se ha referido, en este sentido, al concierto de Mikel Izal, "que primero era un precio con el IVA incluido, luego el IVA no estaba incluido e incluía un DJ; luego ya no lo incluye y todo sube de precio".

También a las calderetas, preguntándose si era necesario, a día de hoy, cambiar el modelo de inscripción y exigir que fuera presencial.

Ha reclamado al Partido Popular "que se tome las fiestas en serio, que deje de buscar culpables a su propia desorganización y a sus propios errores y que deje de dañar la imagen de las fiestas de San Mateo".

En este sentido, se ha acordado de la pérdida de fondos europeos que, ha dicho, "primero la culpa era del ministro, luego del Ministerio, luego de los técnicos y luego del Partido Socialista. Y luego no se sabe de quién".