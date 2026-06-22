El PP de Logroño asegura que su compromiso "es con el desarrollo urbanístico" de la ciudad

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño, "ante la sorprendente rueda de prensa del PSOE logroñés hablando del Plan General Municipal de nuestra ciudad", ha señalado "una serie de realidades que chocan frontalmente con los titulares grandilocuentes que busca el socialismo".

Así, en una nota, indican que "desde la llegada del Partido Popular, la capacidad residencial de nuestro PGM se está activando y desarrollando por todas las vías, desde el Casco Antiguo hasta Ramblasque".

El Partido Popular de Logroño, continúan, "ha intervenido ya en desatascar 22 PERIS y, a día de hoy, ya podemos observar los primeros resultados que ayudarán a paliar el desafío de la vivienda que afrontamos como sociedad".

"El Plan Municipal de Vivienda y las actuaciones coordinadas con el IRVI ya han puesto en marcha y gestión más de 200 viviendas en nuestra ciudad con un objetivo para el final de la legislatura de más de 500", añaden.

Desde el Partido Popular de Logroño "invitamos al PSOE a abandonar la política infantil del barro y a tratar con seriedad la que es hoy en día la mayor preocupación de la ciudadanía", mientras destacan que su compromiso "es con el desarrollo urbanístico" de la ciudad.