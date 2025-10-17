PP Logroño: "En dos años de este Gobierno municipal, hay un claro avance en prácticamente todas las áreas"

Miguel Sainz y Patricia Sainz, portavoces del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño ha puesto en valor este viernes la gestión del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital riojana, cuando se ha superado el ecuador del mandato y a las puertas de la celebración, este lunes y martes, del Debate sobre el Estado de la Ciudad, subrayando que "hay un claro avance en prácticamente todas las áreas: fiscal, urbanística y social".

Así lo han asegurado los portavoces 'populares' del Grupo Municipal en el Consistorio, Miguel Sainz y Patricia Sainz, en una rueda de prensa esta mañana en la que han hecho balance de los proyectos en marcha y del rumbo político del equipo encabezado por el alcalde Conrado Escobar.

Así, Miguel Sainz ha defendido que "Logroño funciona y avanza con rumbo firme gracias a una gestión seria, transparente y eficaz".

El portavoz ha recordado que "en apenas dos años, se ha devuelto la estabilidad al Ayuntamiento, se han desbloqueado proyectos paralizados y se ha reducido la presión fiscal sobre las familias logroñesas". "Donde antes había improvisación, hoy hay planificación; donde antes había bloqueo, hoy hay gestión", ha subrayado.

En materia económica, Sainz ha destacado "la hoja de ruta de rebaja fiscal progresiva", que ya alcanza "una bajada de 2 puntos en el recibo del IBI y un 7,5% en plusvalías".

"El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los logroñeses, porque eso genera economía y empleo. Esta es la diferencia entre gestionar y gastar: nosotros bajamos impuestos y cumplimos nuestros compromisos", ha añadido.

El portavoz, además, ha criticado "la desvergüenza del Partido Socialista que, desde Madrid, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha puesto en marcha el 'basurazo', obligando a los Ayuntamientos a subir la tasa de basuras" y a lo que ha sumado que "atacan a los Gobiernos cargándoles una responsabilidad que no les corresponde".

Ha defendido también la forma de trabajar del Gobierno local en materia de fondos europeos, afirmando que "hemos pasado del modelo de pedir por pedir al modelo de planificar con sentido común". "No buscamos titulares, buscamos resultados. Cada euro que llega a Logroño se invierte con rigor y se traduce en mejoras visibles en la ciudad", ha remarcado.

VIVIENDA Y ÁREA SOCIAL.

Por su parte, Patricia Sainz ha centrado su intervención en el Plan Municipal de Vivienda y en el sector Ramblasque, dos proyectos que ejemplifican, según ha señalado, "una nueva forma de afrontar el desafío de la vivienda con realismo, planificación y compromiso social".

La portavoz adjunta ha explicado que el Plan Municipal de Vivienda "ya ha activado la construcción de más de 200 viviendas y prevé movilizar al menos otras 124 a medio plazo", con promociones en Portillejo, Fardachón y La Cava, además de la enajenación de parcelas municipales para la construcción de 136 viviendas de protección oficial.

"No hablamos de promesas, hablamos de grúas, de solares y de oportunidades reales para los logroñeses", ha indicado la también concejala de Servicios Sociales.

En cuanto al desarrollo de Ramblasque, ha recordado que el convenio urbanístico firmado este verano "desbloquea 46 hectáreas de suelo que permitirán construir más de 2.000 viviendas, el 40 % de ellas de protección oficial", además de 160.000 metros cuadrados de zonas verdes y nuevas conexiones como la prolongación de la Avenida de la Sierra.

"Después de 27 años de parálisis, Logroño vuelve a crecer con orden, con equilibrio y pensando en las familias", ha afirmado la edil, quien, en el apartado social, ha destacado la última gran apuesta del equipo de Gobierno presentada hace una semana "el Servicio de Ayuda a Domicilio de Proximidad".

Un cambio en el modelo "que pone en el centro del servicio a los logroñeses" y que "es una prueba más del compromiso social del Gobierno de Conrado Escobar". Además, ha puesto en valor que "se está gestionando y atendiendo con responsabilidad social y económica absolutamente todas las solicitudes que llegan al Ayuntamiento".

Ambos portavoces han coincidido en que la ciudad está mejor que hace dos años, con proyectos en marcha, estabilidad institucional y una visión de futuro clara. "Nuestro compromiso es seguir cumpliendo el programa de gobierno, mejorando los servicios y reforzando el orgullo de ser logroñés", ha concluido Miguel Sainz.